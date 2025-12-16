Nước thải bãi rác chảy tràn ra suối, người dân lo ngại ô nhiễm

Thời gian qua, người dân thôn 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc xã Bình Nghi, H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định) liên tục phản ánh tình trạng dòng suối Nước Xanh bất ngờ chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây lo ngại về ô nhiễm.

Dòng nước đen chảy thẳng ra suối Nước Xanh gây ô nhiễm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo người dân địa phương, từ khoảng tháng 12, nước suối Nước Xanh bắt đầu đổi màu đen đục, kèm theo mùi hôi khó chịu. Ở khu vực đầu nguồn con suối hiện có các trại chăn nuôi heo và một bãi rác tập trung. Tình trạng trên khiến người dân sống dọc con suối không khỏi bất an.

Ông Trần Văn Lam (52 tuổi, thôn 1) cho biết gia đình ông sinh sống ngay bên cạnh bờ suối. Thời gian gần đây, việc nước suối đổi màu, bốc mùi hôi kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Vũng nước màu đen đặc nằm bên đường tránh Phú Phong ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không chỉ vậy, suối Nước Xanh còn là nguồn cung cấp nước tưới cho cánh đồng của thôn. Gia đình ông Lam hiện canh tác 1 sào lúa ở khu vực hạ lưu con suối nên rất lo ngại nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng.

Yêu cầu khẩn trương khắc phục dứt điểm sự cố

Trước phản ánh của người dân, phóng viên Báo Thanh Niên đã ngược dòng suối để tìm hiểu nguyên nhân. Theo ghi nhận vào ngày 15.12 tại khu vực cầu Nước Xanh trên tuyến đường tránh Phú Phong cho thấy, cạnh bể xử lý nước thải của bãi rác xã Tây Sơn xuất hiện một vũng nước rộng hàng ngàn mét vuông. Vũng nước có màu đen sậm, bốc mùi hôi nồng. Từ đây, một dòng nước màu nâu, sủi bọt trắng chảy trực tiếp ra suối Nước Xanh.

Dòng nước đen chảy từ khu vực gần bể xử lý nước thải của bãi rác kéo dài khoảng 300m trước khi đổ ra suối Nước Xanh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo tìm hiểu, bãi rác chôn lấp này được xây dựng từ năm 2013, do Ban Quản lý nước sạch và môi trường xã Tây Sơn chịu trách nhiệm quản lý, vận hành. Mỗi ngày, bãi rác xử lý khoảng 42 tấn rác sinh hoạt phát sinh từ 5 xã, với quy mô phục vụ khoảng 35.000 hộ dân.

Trao đổi với phóng viên, UBND xã Tây Sơn cho biết đầu tháng 12 đã nắm được thông tin phản ánh của người dân và chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục. Đến ngày 2.12, Phòng Kinh tế xã phối hợp với Công an xã Tây Sơn, Phòng Cảnh sát kinh tế và Ban Quản lý nước sạch và môi trường tổ chức kiểm tra hiện trường để xác minh.

Vũng nước đen rộng hàng ngàn m2 bên cạnh bể xử lý nước thải của bãi rác xã Tây Sơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định cuối tháng 11.2025 trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng nước dồn về bãi chôn lấp rác thải tăng cao. Điều này khiến nước từ bãi rác thẩm thấu vào hệ thống xử lý nước thải nhiều hơn. Bên cạnh đó, mưa lớn làm các hồ xử lý bị quá tải, dẫn đến tình trạng nước thải chảy tràn theo mương thoát nước mưa ra suối Nước Xanh.

Theo một cán bộ Phòng Kinh tế xã Tây Sơn, loại nước thải này từ bể lắng của bãi rác tràn ra nên chắc chắn sẽ gây hại cho môi trường. Do đó cần đắp bờ, nâng cao thành hồ chứa ngăn nước thải tràn ra ngoài.

UBND xã Tây Sơn cho hay đến ngày 10.12, Ban Quản lý nước sạch và môi trường đã hoàn tất việc khắc phục, gia cố và nâng cao thành các hồ xử lý nước thải, nhằm ngăn không để nước thải tiếp tục chảy tràn ra môi trường.

Khu vực bể chứa nước thải, nước rỉ rác của bãi rác xã Tây Sơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phòng Kinh tế xã cũng yêu cầu đơn vị chủ quản thường xuyên kiểm tra, theo dõi, gia cố thành hồ chứa nước thải; đồng thời thực hiện nghiêm công tác quản lý, vận hành bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Tuy nhiên, đến thời điểm phóng viên ghi nhận (sáng 15.12), dòng nước thải màu đen vẫn tiếp tục chảy ra suối Nước Xanh gây ô nhiễm. Trước phản ánh của phóng viên, bà Nguyễn Thị Thống, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, cho biết sẽ yêu cầu đơn vị chủ quản khẩn trương khắc phục dứt điểm sự cố, không để tiếp tục gây ảnh hưởng đến môi trường.