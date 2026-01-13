Lâm Đồng: Rác sinh hoạt dọc quốc lộ 20 gây ô nhiễm

Rác ùn ứ, đề nghị các gia đình tự phân loại xử lý rác

Ngày 13.1, ông Nguyễn Cảnh Thìn, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận (Lâm Đồng) xác nhận xã vừa ban hành thông báo tạm ngưng thu gom rác sinh hoạt.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Thuận cho biết thêm, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh (gọi tắt là Ban quản lý), hiện nay bãi tập kết rác tại xã Gung Ré (cũ) quá tải, rác tràn ra QL28, bãi tập kết rác tại xã Tân Lâm (cũ) cũng quá đầy. Do đó, UBND xã Bảo Thuận ban hành thông báo tạm ngưng thu gom rác sinh hoạt; đồng thời đề nghị người dân ở các thôn tự thu gom, phân loại và xử lý tại gia đình.

Rác thải chất đống bên quốc lộ 20, trước bến xe Di Linh ẢNH: L.V

Ông Nguyễn Cảnh Thìn cho biết, xã Bảo Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bảo Thuận cũ, xã Đinh Lạc và xã Tân Nghĩa. Sau khi sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên trên 30.030 ha, có 31 thôn với dân số 29.194 người. Khối lượng rác thải sinh hoạt thu gom khoảng 12.500 tấn/năm.

Rác chất ven đường ẢNH: L.V

Sau khi sáp nhập, xã ký kết hợp đồng thu gom rác với Ban quản lý vận chuyển 1 tuần/lần và tập kết tại bãi rác Gung Ré cũ (xã Di Linh mới) xử lý theo hình thức đổ lộ thiên. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.12.2025.

Tại Văn bản số 214/BC-UBND ngày 26.12.2025 của UBND xã Bảo Thuận ghi: "Qua làm việc với Ban quản lý từ ngày 1.1.2026 không tiếp tục hợp đồng với UBND xã để thu gom rác thải trên địa bàn cũng như không nhận đặt hàng thu gom, xử lý rác, do đó thời gian tới trên địa bàn sẽ phát sinh tình trạng rác thải không có phương tiện, nhân lực thu gom, xử lý rác thải".

Tương tự, Ban quản lý cũng chưa tiếp tục hợp đồng với các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ) để thu gom rác thải sinh hoạt.

Rác chất đống trước một trường mầm non ẢNH: L.V

Được biết, hiện nay, bãi rác xã Di Linh đang trong tình trạng quá tải, không thể tiếp nhận thêm, trong khi mỗi ngày lượng rác thải thu gom, vận chuyển về bãi rác khoảng 65 - 70 tấn/ngày. Một thực tế khác, các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ) không có quỹ đất công trống đảm bảo các điều kiện để tập kết rác thải sau khi thu gom.

Nhà máy xử lý rác Liên Đầm khánh thành cuối tháng 4.2025 nhưng vẫn chưa hoạt động ẢNH: L.V

Trong khi đó, trên địa bàn xã Di Linh có Nhà máy xử lý rác Liên Đầm do Công ty TNHH Công nghệ Sài Gòn Xanh làm chủ đầu tư trên diện tích 21 ha, đã khánh thành từ tháng cuối tháng 4.2025 nhưng vẫn chưa hoạt động.

Rác thải chất đống gây ô nhiễm

Theo người dân xã Di Linh, từ ngày 9.1, Ban quản lý không thu gom rác nên những ngày qua, dọc QL20 và các tuyến đường trên địa bàn các xã Bảo Thuận, xã Di Linh, xã Hòa Ninh, xã Gia Hiệp… rác thải chất đống, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước bến xe Di Linh, chợ Di Linh, các công sở, trường học... rác thải chất đống, bốc mùi hôi thối.

Rác chất đống chưa được thu gom, phía trên là thông báo Ban QLDA ĐTXD khu vực Di Linh ngưng thu gom rác từ ngày 9.1

ẢNH: L.V

Những ngày gần đây, trên địa bàn các xã khu vực Di Linh phát sinh tình trạng rác thải chất đống trước nhà dân do không có phương tiện, nhân lực thu gom và xử lý rác thải.

Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, UBND xã Bảo Thuận có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở NN-MT chỉ đạo Ban quản lý tiếp tục phối hợp UBND xã thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, không để rác thải ùn ứ gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, nhất là thời gian từ ngày 1.1 cho đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Rác thải sinh hoạt chất đống nhiều ngày qua bên quốc lộ 20 qua xã Di Linh ẢNH: L.V

Rác trước trụ sở thôn Di Linh Thượng 1 (thôn văn hóa) ẢNH: C.T.V.

Các xã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở NN-MT và các sở ngành liên quan sớm đưa nhà máy xử lý rác thải rắn Liên Đầm đi vào hoạt động phục vụ công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn các xã khu vực Di Linh.