Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Rác sinh hoạt dọc quốc lộ 20 gây ô nhiễm

Lâm Viên
Lâm Viên
13/01/2026 14:32 GMT+7

Gần 1 tuần qua, dọc quốc lộ 20 qua địa bàn các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ) của tỉnh Lâm Đồng, rác thải sinh hoạt chất đống gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì sao ?

Rác ùn ứ, đề nghị các gia đình tự phân loại xử lý rác

Ngày 13.1, ông Nguyễn Cảnh Thìn, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận (Lâm Đồng) xác nhận xã vừa ban hành thông báo tạm ngưng thu gom rác sinh hoạt.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Thuận cho biết thêm, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh (gọi tắt là Ban quản lý), hiện nay bãi tập kết rác tại xã Gung Ré (cũ) quá tải, rác tràn ra QL28, bãi tập kết rác tại xã Tân Lâm (cũ) cũng quá đầy. Do đó, UBND xã Bảo Thuận ban hành thông báo tạm ngưng thu gom rác sinh hoạt; đồng thời đề nghị người dân ở các thôn tự thu gom, phân loại và xử lý tại gia đình.

Rác sinh hoạt chất đống dọc quốc lộ 20 tại Lâm Đồng: Nguyên nhân và giải pháp - Ảnh 1.

Rác thải chất đống bên quốc lộ 20, trước bến xe Di Linh

ẢNH: L.V

Ông Nguyễn Cảnh Thìn cho biết, xã Bảo Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bảo Thuận cũ, xã Đinh Lạc và xã Tân Nghĩa. Sau khi sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên trên 30.030 ha, có 31 thôn với dân số 29.194 người. Khối lượng rác thải sinh hoạt thu gom khoảng 12.500 tấn/năm.

Rác sinh hoạt chất đống dọc quốc lộ 20 tại Lâm Đồng: Nguyên nhân và giải pháp - Ảnh 2.

Rác chất ven đường

ẢNH: L.V

Sau khi sáp nhập, xã ký kết hợp đồng thu gom rác với Ban quản lý vận chuyển 1 tuần/lần và tập kết tại bãi rác Gung Ré cũ (xã Di Linh mới) xử lý theo hình thức đổ lộ thiên. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.12.2025.

Tại Văn bản số 214/BC-UBND ngày 26.12.2025 của UBND xã Bảo Thuận ghi: "Qua làm việc với Ban quản lý từ ngày 1.1.2026 không tiếp tục hợp đồng với UBND xã để thu gom rác thải trên địa bàn cũng như không nhận đặt hàng thu gom, xử lý rác, do đó thời gian tới trên địa bàn sẽ phát sinh tình trạng rác thải không có phương tiện, nhân lực thu gom, xử lý rác thải".

Tương tự, Ban quản lý cũng chưa tiếp tục hợp đồng với các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ) để thu gom rác thải sinh hoạt.

Rác sinh hoạt chất đống dọc quốc lộ 20 tại Lâm Đồng: Nguyên nhân và giải pháp - Ảnh 3.

Rác chất đống trước một trường mầm non

ẢNH: L.V

Được biết, hiện nay, bãi rác xã Di Linh đang trong tình trạng quá tải, không thể tiếp nhận thêm, trong khi mỗi ngày lượng rác thải thu gom, vận chuyển về bãi rác khoảng 65 - 70 tấn/ngày. Một thực tế khác, các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ) không có quỹ đất công trống đảm bảo các điều kiện để tập kết rác thải sau khi thu gom.

Rác sinh hoạt chất đống dọc quốc lộ 20 tại Lâm Đồng: Nguyên nhân và giải pháp - Ảnh 5.

Nhà máy xử lý rác Liên Đầm khánh thành cuối tháng 4.2025 nhưng vẫn chưa hoạt động

ẢNH: L.V

Trong khi đó, trên địa bàn xã Di Linh có Nhà máy xử lý rác Liên Đầm do Công ty TNHH Công nghệ Sài Gòn Xanh làm chủ đầu tư trên diện tích 21 ha, đã khánh thành từ tháng cuối tháng 4.2025 nhưng vẫn chưa hoạt động.

Rác thải chất đống gây ô nhiễm

Theo người dân xã Di Linh, từ ngày 9.1, Ban quản lý không thu gom rác nên những ngày qua, dọc QL20 và các tuyến đường trên địa bàn các xã Bảo Thuận, xã Di Linh, xã Hòa Ninh, xã Gia Hiệp… rác thải chất đống, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước bến xe Di Linh, chợ Di Linh, các công sở, trường học... rác thải chất đống, bốc mùi hôi thối.

Rác sinh hoạt chất đống dọc quốc lộ 20 tại Lâm Đồng: Nguyên nhân và giải pháp - Ảnh 6.

Rác chất đống chưa được thu gom, phía trên là thông báo Ban QLDA ĐTXD khu vực Di Linh ngưng thu gom rác từ ngày 9.1

ẢNH: L.V

Những ngày gần đây, trên địa bàn các xã khu vực Di Linh phát sinh tình trạng rác thải chất đống trước nhà dân do không có phương tiện, nhân lực thu gom và xử lý rác thải.

Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, UBND xã Bảo Thuận có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở NN-MT chỉ đạo Ban quản lý tiếp tục phối hợp UBND xã thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, không để rác thải ùn ứ gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, nhất là thời gian từ ngày 1.1 cho đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Rác sinh hoạt chất đống dọc quốc lộ 20 tại Lâm Đồng: Nguyên nhân và giải pháp - Ảnh 7.

Rác thải sinh hoạt chất đống nhiều ngày qua bên quốc lộ 20 qua xã Di Linh

ẢNH: L.V

Lâm Đồng rác sinh hoạt chất đống dọc quốc lộ 20 vì sao? - Ảnh 1.

Rác trước trụ sở thôn Di Linh Thượng 1 (thôn văn hóa)

ẢNH: C.T.V.

Các xã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở NN-MT và các sở ngành liên quan sớm đưa nhà máy xử lý rác thải rắn Liên Đầm đi vào hoạt động phục vụ công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn các xã khu vực Di Linh.

Trưa 13.1, ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Di Linh cho biết việc tạm ngưng thu gom rác trên địa bàn các xã khu vực Di Linh chỉ là tạm thời, do bãi chứa rác quá tải. Ban đang họp bàn, thảo luận với lãnh đạo các xã để tiếp tục ký kết việc thu gom rác thải sinh hoạt trong thời gian tới.

Tin liên quan

Vì sao rác ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường ở nhà máy rác Bảo Lộc?

Vì sao rác ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường ở nhà máy rác Bảo Lộc?

Rác tồn đọng chất thành núi tại nhà máy xử lý rác TP.Bảo Lộc đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực thôn 2, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc

Khám phá thêm chủ đề

rác sinh hoạt Cao nguyên Di Linh Lâm Đồng Quốc lộ 20
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận