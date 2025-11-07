Lâm Đồng kiểm tra hơn 70.000 tấn rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc

Ngày 7.11, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác của Sở NN-MT và Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND P.3 Bảo Lộc kiểm tra thực tế tình trạng tồn đọng hơn 70.000 tấn rác tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc.

Hơn 70.000 tấn rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc ẢNH: L.V

Đại diện Phòng Môi trường thuộc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi báo chí phản ánh tình trạng tồn đọng hàng chục ngàn tấn rác và Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc ngưng hoạt động, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở NN-MT phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra thực tế và làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh.

Theo đó, đoàn kiểm tra tiến hành đo đếm lượng rác tồn đọng tại nhà máy, lấy mẫu nước rỉ rác thải ra từ các bãi tập kết rác để kiểm tra mức độ ô nhiễm môi trường xung quanh; đồng thời kiểm tra các thiết bị, máy móc phục vụ việc xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc…

Như Thanh Niên đã thông tin, từ đầu tháng 7.2025 đến nay, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (trên địa bàn P.3 Bảo Lộc) tạm ngưng hoạt động, khiến hơn 70.000 tấn rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống người dân khu vực lân cận. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai lò đốt rác đã hư hỏng nặng, trong khi Công ty CP Môi trường xanh Friendly (đơn vị vận hành) đang lắp đặt thiết bị mới nhưng chưa hoàn thành, dẫn đến đình trệ kéo dài.

Nước rỉ từ các bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng quanh khu vực Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc ẢNH: L.V

Một nguyên nhân khác là từ tháng 7.2025 đến nay, đơn vị vận hành nhà máy chưa được thanh toán chi phí xử lý rác, nên không có kinh phí trả lương cho người lao động. Tình trạng này khiến nhiều công nhân nghỉ việc, chuyển sang tìm việc khác.

Được biết, Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc, đơn vị đảm nhận thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn TP.Bảo Lộc (cũ), mỗi ngày thu gom, vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc từ 120 - 140 tấn rác các loại. Nếu rác không được xử lý, lượng rác tồn đọng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, kết quả kiểm tra, đo mẫu và đánh giá hiện trạng ô nhiễm tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc sẽ được báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất để xem xét phương án xử lý, khôi phục hoạt động nhà máy hoặc biện pháp thay thế phù hợp. Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin khi UBND tỉnh có kết luận và chỉ đạo cụ thể về vụ việc này.