Khu xử lý rác thải quá tải, dân bị ruồi nhặng 'tấn công'

Mắc màn… ăn cơm

Theo phản ánh của người dân, khu xử lý rác thải tập trung ở xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng từ khoảng 10 năm trước, trên diện tích rộng hơn 2 ha ở khu vực đồi Cồn Toóc thuộc thôn Thượng Phú.

Khu xử lý rác thải này trở thành nơi xử lý rác thải sinh hoạt cho 12 xã, thị trấn thuộc H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũ. Rác thải khi được đưa về đây được xử lý bằng cách chôn lấp hoặc đốt.

Khu xử lý rác thải quá tải, gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân khu vực xung quanh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, khu xử lý rác thải này đã bị quá tải. Rác thải với khối lượng khổng lồ ùn ứ nằm lộ thiên không được xử lý khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều tháng qua, người dân có nhà cạnh khu xử lý rác bị mùi hôi thối tấn công khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.

Chị Hồ Thị Ánh (34 tuổi) cho biết, dù nhà chị cách khu xử lý rác thải khoảng hơn 500 m nhưng vẫn bị mùi hôi thối và ruồi nhặng tấn công. Không những thế, nước thải từ khu xử lý rác tràn ra môi trường, chảy xuống các khe suối khiến nước chuyển sang màu đen và bốc mùi.

"Nhiều tháng qua, cuộc sống của người dân chúng tôi bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng do bãi rác quá tải. Rác thải ùn ứ, bốc mùi hôi rất khó chịu theo chiều gió tỏa ra xung quanh. Môi trường bị ô nhiễm nên ruồi nhặng cũng rất nhiều.

Gia đình tôi dù phun thuốc diệt ruồi muỗi thường xuyên nhưng vẫn không xuể. Người dân ở đây chủ yếu sử dụng nước giếng đào và giếng khoan để sinh hoạt, giờ nước khe suối bị ô nhiễm nên bà con rất sợ nước ngầm bị ảnh hưởng", chị Ánh ngao ngán.

Tương tự, cuộc sống của gia đình ông Hồ Sỹ Hưng (50 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Phú) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dù nhà của ông nằm cách khu xử lý lý rác thải khá xa.

"Mấy tháng nay, vợ chồng tôi mỗi lần dọn cơm ra là bị ruồi muỗi bu kín. Dù ban ngày nhưng gia đình vẫn phải mắc màn mới có thể dùng bữa được.

Đó là chưa kể mùi hôi thối nồng nặc đeo bám cả ngày vô cùng khó chịu. Người dân chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương tìm phương án xử lý nhưng vẫn chưa được giải quyết", ông Hưng phàn nàn.

Ông Hồ Đức Phong, Trưởng thôn Thượng Phú, nói rằng khu xử lý rác bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của khoảng 30 hộ dân sinh sống ở khu vực đồi Cồn Toóc.

"Chúng tôi nhiều lần nhận được phản ánh từ bà con về việc khu xử lý rác gây ô nhiễm. Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm tại đây càng thêm trầm trọng hơn", ông Phong nói.

Đặc biệt, vào ngày 17.12, người dân ở xã Hồng Lộc bất ngờ phát hiện UBND xã Hồng Lộc đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP môi trường và xử lý rác thải An Dương để thực hiện dự án Nhà máy điện rác. Dự án sẽ lấy toàn bộ diện tích khu xử lý rác thải tập trung ở xã Hồng Lộc để xây dựng, với tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng.

Thông tin này khiến một bộ phận người dân bất bình, làm đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng vì cho rằng họ không được lấy ý kiến, trong khi vị trí xây dựng dự án gần khu dân cư, lại nằm ngay đầu nguồn nước sạch.

"Vị trí xây dựng nhà máy nằm ngay đầu nguồn nước sạch, cách hồ Cu Lây nơi cung cấp nước sinh hoạt hằng ngày cho 17.000 hộ dân khoảng 1 km và nằm sát đập Đồng Hố là hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ diện tích lúa của xã Hồng Lộc.

Chỉ cần một sự cố nhỏ trong quá trình vận hành, nước rỉ rác chứa kim loại nặng, hợp chất hữu cơ độc hại và vi sinh vật có thể xâm nhập vào tầng nước ngầm, gây ô nhiễm lâu dài, lan rộng và để lại hậu quả nặng nề cho nhiều thế hệ, vượt xa khả năng khắc phục của cộng đồng địa phương", đơn kêu cứu của người dân xã Hồng Lộc nêu.

Người dân ở thôn Thượng Phú phải mắc màn khi ăn cơm ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khu xử lý rác ô nhiễm do chưa được bàn giao

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi các xã ở H.Lộc Hà cũ sáp nhập để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khu xử lý rác thải ở xã Hồng Lộc đến nay vẫn chưa được bàn giao về cho chính quyền sở tại quản lý khiến công tác vận hành trì trệ.

Đặc biệt, khu xử lý rác thải này do không được cải tạo, nâng cấp, nên bị đã quá tải và gần như không còn khả năng xử lý.

Theo ông Bùi Trọng Đỉnh, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hồng Lộc, chính quyền xã đã 2 lần gửi văn bản xin ý kiến các ngành liên quan về việc bàn giao và cấp kinh phí để vận hành khu xử lý rác. Tuy nhiên, đến nay xã này vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cấp trên.

"Trong khi chờ ý kiến của các cơ quan chức năng, chúng tôi chỉ có thể tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đổ rác bừa bãi. Trước mắt, xã cũng đã thuê một đơn vị đến xử lý rác tại các vị trí bị ô nhiễm nặng. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp mang tính tạm thời, chưa thể giải quyết căn cơ", ông Đỉnh chia sẻ.

Còn về dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc, ông Đỉnh cho biết khi hoàn thành sẽ xử lý rác tồn đọng trong khu xử lý rác thải hiện nay, đồng thời khai thác rác đã chôn để xử lý đốt, giúp khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hiện nay, chủ đầu tư là Công ty CP môi trường và xử lý rác thải An Dương đang triển khai các thủ tục theo đúng quy trình để sớm khởi công dự án.

"Dự án đã được đưa vào đề án tăng cường năng lực thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2030, được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2023 và phù hợp với các quy hoạch liên quan của tỉnh.

Dự án đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bộ NN-MT đã tổ chức thẩm định. Các giải pháp bảo vệ môi trường từ thu gom, xử lý nước thải, khí thải đến quản lý chất thải rắn đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng và đánh giá đạt yêu cầu", ông Đỉnh khẳng định.