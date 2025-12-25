Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Rác thải bốc mùi dọc đường Phạm Văn Đồng, Vành đai 2: Phường Thủ Đức nói gì?

Uyển Nhi - Vũ Phượng
25/12/2025 17:07 GMT+7

Rác thải bốc mùi dọc đường Phạm Văn Đồng, Vành đai 2 gây bức xúc, UBND phường Thủ Đức cho biết đã thu gom và triển khai cảnh báo, giám sát.

Chiều 25.12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, UBND phường Thủ Đức trả lời về tình trạng rác thải tại khu đất đã giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án Vành đai 2 và dọc đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM).

UBND phường Thủ Đức thừa nhận, tại khu vực này, rác thải bị đổ tràn lan, kéo dài thành một dải lớn sát vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh.

Theo phường, việc bỏ rác không đúng nơi quy định đã được dọn dẹp và hoàn tất vào ngày 23.12, trả lại sự sạch sẽ cho khu vực.

Rác thải bốc mùi dọc đường Phạm Văn Đồng, Vành đai 2: Phường Thủ Đức nói gì?- Ảnh 1.

UBND phường Thủ Đức cho biết, công tác thu gom rác thải đã được hoàn tất vào ngày 23.12

ẢNH: PHƯỜNG THỦ ĐỨC

Lắp bảng cảnh báo, camera giám sát các "điểm đen" rác thải

Để ngăn chặn tình trạng tái diễn, UBND phường Thủ Đức đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường, thời gian từ ngày 27.12.2025 đến ngày 20.2.2026.

Theo kế hoạch, UBND phường Thủ Đức phối hợp các khu phố, ban ngành, đoàn thể vận động người dân ra quân quét dọn vệ sinh tại các tuyến hẻm, khu dân cư, tuyến đường, các "điểm đen" rác vô chủ và bãi rác lưu cữ.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, chợ, trường học và trên các tuyến đường nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Tại những vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định, phường sẽ lắp đặt bảng cảnh báo về hành vi đổ rác sai quy định.

Địa phương cũng vận động kinh phí để lắp đặt camera giám sát, đồng thời tuyên truyền, khuyến khích người dân kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoặc cung cấp thông tin (hình ảnh, video) về các hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định, làm cơ sở để xử lý theo quy định.

