Đà Nẵng: Nhà máy ngừng tiếp nhận, nhiều nơi 'ngập' trong ô nhiễm vì rác thải ùn ứ

Rác thải chất đống, mùi hôi nồng nặc

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, kể từ 16 giờ ngày 25.9, sau thông báo của Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO (chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam), về việc dừng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, tình trạng rác thải tồn đọng đã xảy ra tại nhiều xã, phường của TP.Đà Nẵng như xã Hà Nha, xã Đại Lộc và các phường Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Đông…

Tại các tuyến đường thuộc xã Hà Nha (trước đây là xã Đại Quang, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), nhiều bãi rác thải tự phát đã mọc lên ngay sát khu dân cư. Người dân địa phương bức xúc cho biết khoảng nửa tháng nay, rác thải tràn lan ra đường làng, bờ ruộng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Nhiều khu dân cư ở xã Hà Nha rác thải chất thành đống ẢNH: BẢO DUY

Bà Trần Thị Vân (53 tuổi, ở thôn Hòa Thạch, xã Hà Nha) bức xúc cho biết trước đây vẫn có dịch vụ thu gom rác thải, giờ không hiểu sao lại để ứ đọng như thế này. Rác sinh hoạt trong nhà nhiều quá thì chúng tôi đành gom lại bỏ ra ngoài đường, không có người thu gom, để lâu hôi thối chịu không nổi, sợ lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nơi đây. Tình trạng rác thải ứ đọng lâu ngày không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Những ngày nắng nóng, mùi hôi bốc lên nồng nặc lan rộng ra khu dân cư.

"Vì không có ai thu gom nên mỗi ngày qua đi núi rác lại cao thêm", bà Vân ngao ngán.

Nhiều tuyến đường ở xã Hà Nha trở thành bãi tập kết rác ẢNH: BẢO DUY

Bà Nguyễn Thị Huệ (74 tuổi, ở thôn Hòa Thạch) lo lắng: "Việc rác thải chất đống tràn lan tạo điều kiện cho ruồi, muỗi sinh sôi, nguy cơ gây bệnh ở trẻ em, người già. Chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp xử lý, nhằm tránh việc ô nhiễm kéo dài".

Giải pháp tạm thời và lời kêu gọi từ chính quyền

Ngay sau công văn tạm dừng tiếp nhận rác của Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO, nhiều xã, phường đã phải thông báo tạm ngừng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Thay vào đó, các địa phương kêu gọi người dân tự phân loại rác tại hộ gia đình và không đem rác thải ra điểm tập kết cho đến khi có thông báo mới.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam thông báo ngừng tiếp nhận khiến rác thải ùn ứ khắp nơi ẢNH: BẢO DUY

Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND P.Điện Bàn Đông, cho biết địa phương đã phải triển khai phương án tạm thời là tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về các điểm tập kết xa khu dân cư trong vòng 1 tháng. Mục đích là nhằm "đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian đến, giảm thiểu ô nhiễm do rác thải sinh hoạt gây ra".

Theo ông Vỹ, các điểm tập kết mới được lựa chọn có giao thông thuận tiện và dự kiến có thể chứa hơn 5.200 tấn rác thải sinh hoạt, đảm bảo cho khoảng 14 tuần thu gom.

Rác thải chất dọc đường ở P.Điện Bàn Tây ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Liên quan đến vụ việc này, mới đây UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Sở NN-MT phối hợp các xã, phường có chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam nghiên cứu việc điều chỉnh, tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy sang các khu xử lý rác thải sinh hoạt khác trên địa bàn thành phố đảm bảo thu gom, vận chuyển rác được diễn ra liên tục, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trước đó, ngày 25.9, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phát hiện Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO có hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định tại thôn Phú Quý (xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng). Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhà máy đã tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt từ một số địa phương của tỉnh Quảng Nam cũ. Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, công ty này đã tập kết, đổ trái phép hơn 20.000 tấn chất thải (số liệu tạm tính ban đầu) phát sinh trong quá trình xử lý rác, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi trường. Vì không có người thu gom nên rác thải chất thành đống gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ẢNH: BẢO DUY UBND TP.Đà Nẵng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở NN-MT và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh toàn bộ quá trình xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam thời gian qua; khẩn trương làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp này. Sở NN-MT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam để phục vụ quá trình điều tra, xử lý. Ngoài ra, nghiên cứu phương án tiếp nhận, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định đối với khối lượng chất thải mà doanh nghiệp này đã đổ thải trái quy định.



