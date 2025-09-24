Vụ tranh chấp bất động sản liên quan Công ty Bách Đạt An: Tối đa hóa quyền lợi người dân

Ngày 24.9, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đi kiểm tra thực tế 3 dự án bất động sản, gồm Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt.

Đã có động thái thi công hạ tầng

Theo báo cáo của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 6 (thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng), đến thời điểm hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án này đã đạt những kết quả khả quan.

Cụ thể, tại Khu đô thị 7B mở rộng có diện tích 19,5 ha đã hoàn thành 98% công tác giải phóng mặt bằng; Dự án Hera Complex Riverside có quy mô 17,8 ha, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 95%; Khu đô thị Bách Đạt với diện tích 8,1 ha, đã hoàn thành 83% công tác giải phóng mặt bằng.

3 dự án bất động sản dính nhiều "tai tiếng" do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, hiện có dấu hiệu thi công hạ tầng sau thời gian dài tạm dừng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc cần giải quyết. Tại Khu đô thị 7B mở rộng, có 3 trường hợp (gồm 1 nhà thờ tộc và 2 gia đình) chưa đồng ý theo phương án bồi thường đã duyệt. Khu đô thị Hera Complex còn 5 hộ chưa thống nhất về phương án bồi thường. Tại Khu đô thị Bách Đạt có 1 hộ chưa đồng ý với phương án đã được thông qua.

Đối với 3 dự án bất động sản dính nhiều "tai tiếng" này, những năm qua, UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã nhiều lần chỉ đạo quyết liệt, thành lập các tổ công tác để tập trung tháo gỡ vướng mắc.

Ghi nhận thực tế, hiện tại cả 3 dự án đều có động thái thi công hạ tầng sau khi được chính quyền tháo gỡ khó khăn. Trong đó, Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Bách Đạt đang triển khai xây lắp phần cống, làm vỉa hè, nền đường, trụ điện… Còn dự án Hera Complex Riverside chỉ mới dừng lại ở khâu dọn dẹp vệ sinh, cắt bỏ cây xanh và một số công việc liên quan đến mặt bằng.

Doanh nghiệp cần đảm bảo năng lực tài chính

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực tế tại các dự án, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị liên quan có những biện pháp quyết liệt hơn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân khi họ đã mua đất tại các dự án.

"Mục tiêu cuối cùng là gỡ vướng các khó khăn của 3 dự án để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân", ông Hưng khẳng định.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (thứ 4 từ phải qua), kiểm tra thực tế tại 3 dự án Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư ở P.Điện Bàn Đông ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với những hộ dân chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, ông Trần Nam Hưng chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 6 phối hợp chặt chẽ với UBND P.Điện Bàn Đông, các tổ dân phố tổ chức họp dân, công khai phương án bồi thường đã được thống nhất.

Nếu sau khi thực hiện các biện pháp này, người dân vẫn không chấp hành và không đồng thuận với phương án đã đưa ra, các cơ quan chức năng tiến hành các bước cần thiết để cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, quan điểm của lãnh đạo thành phố là tối đa hóa quyền lợi của người dân nhưng đồng thời kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình trì hoãn hoặc vi phạm các quy định.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền thành phố yêu cầu thực hiện theo khung pháp lý được quy định. Do đó, các thủ tục về mặt pháp lý sẽ được tháo gỡ để chủ đầu tư và địa phương sớm thực hiện nhưng cần có kế hoạch chi tiết và đảm bảo lợi ích tối đa cho các hộ dân. Mục tiêu là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12.2025 đối với 3 dự án kể trên.

Ông Trần Nam Hưng cũng lưu ý doanh nghiệp cần đảm bảo năng lực về tài chính để tiếp tục đầu tư hạ tầng và nộp tiền sử dụng đất sau khi Nhà nước đã xác định giá. Khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, hạ tầng được nghiệm thu thì lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo ngay để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, từ năm 2017, Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối 3 dự án là Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside. Công ty Hoàng Nhất Nam đã môi giới cho khoảng 1.000 khách hàng với 1.100 lô đất nền, nhưng sau đó Công ty CP Bách Đạt An đòi chấm dứt hợp đồng, không bàn giao đất, không ra sổ hồng cho người dân. Hai bên liên quan vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất miền Trung đã trải qua 4 phiên tòa. Kết quả các phiên tòa đều có chung phán xử, buộc cả hai công ty đều phải tiếp tục hợp đồng, thực hiện dự án để giao đất và sổ hồng cho người dân, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.