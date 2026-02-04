Đà Nẵng: Chốt vị trí xây nhà máy và điểm tập kết rác thải xây dựng

Ngày 4.2, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký ban hành công văn về việc thống nhất vị trí xây dựng nhà máy và các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố thống nhất lựa chọn khu vực đã được cấp phép cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nguyễn Phan Chánh khai thác đất đồi tại thôn Phước Thuận (xã Bà Nà) để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn xây dựng.

Khu vực này hiện đã dừng khai thác để thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, với diện tích dự kiến khoảng 2 - 3 ha.

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở NN-MT chủ trì rà soát, thực hiện các thủ tục thu hồi đất, trình cấp có thẩm quyền quyết định trước khi triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất phục vụ việc xây dựng nhà máy theo quy định.

Trước đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam đột ngột ngừng tiếp nhận rác, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) bị ùn ứ rác thải ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ban hành quy trình về quản lý chất thải rắn

Theo đó, thành phố cũng chấp thuận lựa chọn 2 vị trí để xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn xây dựng tạm thời.

Cụ thể, tại phường Hải Vân là Khu tái định cư Hòa Hiệp 3, lô đất trống trên trục đường Nguyễn Bá Phát, diện tích khoảng 1,1 ha. Tại phường Ngũ Hành Sơn ở vị trí lô đất ký hiệu A1-2, khu thu nhập thấp Đông Trà, mặt tiền đường Võ Chí Công, diện tích khoảng 0,7 ha.

Về lâu dài, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và UBND các xã, phường trên địa bàn rà soát kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất cũng như lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại từng địa phương, từ đó đề xuất bổ sung các điểm tập kết, trung chuyển phù hợp với thực tiễn.

Đáng chú ý, trong bối cảnh dự báo lượng rác thải sinh hoạt của thành phố có thể đạt khoảng 3.600 tấn/ngày năm 2030, UBND TP.Đà Nẵng đã chính thức ban hành quy trình kỹ thuật đồng bộ trong công tác quản lý chất thải rắn trên toàn địa bàn.

Quy trình này bao gồm đầy đủ các khâu từ thu gom thủ công tại hộ gia đình, cá nhân đến các điểm tập kết; thu gom cơ giới trực tiếp từ nguồn phát sinh đến cơ sở tiếp nhận; vận chuyển rác từ điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý; thu gom, vận chuyển chất thải cồng kềnh và chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình; xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý.

Đồng thời, TP.Đà Nẵng cũng quy định cụ thể việc vệ sinh các điểm tập kết rác thải sinh hoạt…