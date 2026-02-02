Đà Nẵng chuẩn hóa quy trình xử lý rác trước áp lực chạm mốc 3.600 tấn/ngày

Ngày 1.2, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết UBND thành phố vừa ban hành quyết định quy định chi tiết quy trình kỹ thuật trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Chuẩn hóa toàn diện chuỗi quản lý rác thải

Quy trình này bao gồm nhiều khâu, từ thu gom thủ công tại hộ gia đình, cá nhân đến các điểm tập kết; thu gom cơ giới trực tiếp từ nguồn phát sinh đến cơ sở tiếp nhận; vận chuyển rác từ điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý; vận chuyển chất thải cồng kềnh, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình; xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý và quy định cụ thể việc vệ sinh các điểm tập kết rác thải sinh hoạt.

Quyết định cũng ban hành các quy trình kỹ thuật vận hành trạm phân loại chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Trước đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam đột ngột ngừng tiếp nhận rác, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Đà Nẵng bị ùn ứ rác thải chất thành đống ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với khâu xử lý, quy trình kỹ thuật được áp dụng cho nhiều loại hình cơ sở như: xử lý chất thải thực phẩm thành mùn, chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh, đốt rác thu hồi năng lượng để phát điện, đốt rác không thu hồi năng lượng, xử lý chất thải cồng kềnh và xử lý nước thải phát sinh trong toàn bộ quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý.

Quy định yêu cầu về việc tiếp nhận, vận chuyển chất thải phải đúng chủng loại, đúng lịch trình; phương tiện thu gom, vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không để rơi vãi, không phát tán mùi hôi và nước rỉ rác trong quá trình hoạt động...

Đầu tư công nghệ, trang thiết bị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Đà Nẵng, sau khi sáp nhập, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn TP.Đà Nẵng đến năm 2030 ước khoảng 3.600 tấn/ngày.

Hiện nay, công tác vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố do 6 đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện, với 3 phương thức.

Cụ thể, phương thức thu gom trực tiếp từ nguồn phát sinh về khu xử lý đang được triển khai tại 78/94 xã, phường (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ), với tần suất linh hoạt từ 1 - 2 lần/tuần đến thu gom hằng ngày.

Theo dự báo, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP.Đà Nẵng sẽ chạm mốc 3.600 tấn/ngày vào năm 2030 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phương thức thu gom qua điểm tập kết được triển khai tại 9/94 xã, phường, với khối lượng khoảng 500 tấn/ngày; rác thải được thu gom từ hộ dân đến điểm tập kết rồi vận chuyển về Khu liên hợp xử lý Khánh Sơn.

Phương thức thu gom qua trạm trung chuyển đang được thực hiện tại 6/94 xã, phường, với khối lượng khoảng 700 tấn/ngày.

Về năng lực xử lý, thành phố hiện có 5 khu xử lý, áp dụng các phương thức chủ yếu như chôn lấp hợp vệ sinh, sản xuất phân compost và đốt rác trực tiếp, với tổng công suất khoảng 2.052 tấn/ngày.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp - Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó xây dựng quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý thống nhất trên toàn địa bàn; rà soát, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Sở cũng đang triển khai xây dựng đề án nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm rà soát tổng thể hiện trạng hạ tầng, đề xuất giải pháp đầu tư đồng bộ về công nghệ, trang thiết bị và phương thức quản lý, phù hợp với quy mô và tính chất đô thị của TP.Đà Nẵng sau sáp nhập.