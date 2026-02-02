Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng chuẩn hóa quy trình xử lý rác trước áp lực chạm mốc 3.600 tấn/ngày

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/02/2026 05:04 GMT+7

Trước dự báo lượng rác thải sinh hoạt chạm mốc 3.600 tấn/ngày vào năm 2030, UBND TP.Đà Nẵng đã chính thức ban hành quy trình kỹ thuật đồng bộ từ khâu thu gom, vận chuyển đến xử lý chất thải trên toàn địa bàn.

Ngày 1.2, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết UBND thành phố vừa ban hành quyết định quy định chi tiết quy trình kỹ thuật trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Chuẩn hóa toàn diện chuỗi quản lý rác thải

Quy trình này bao gồm nhiều khâu, từ thu gom thủ công tại hộ gia đình, cá nhân đến các điểm tập kết; thu gom cơ giới trực tiếp từ nguồn phát sinh đến cơ sở tiếp nhận; vận chuyển rác từ điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý; vận chuyển chất thải cồng kềnh, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình; xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý và quy định cụ thể việc vệ sinh các điểm tập kết rác thải sinh hoạt.

Quyết định cũng ban hành các quy trình kỹ thuật vận hành trạm phân loại chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Đà Nẵng chuẩn hóa quy trình xử lý rác thải trước áp lực chạm mốc 3.600 tấn/ngày - Ảnh 1.

Trước đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam đột ngột ngừng tiếp nhận rác, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Đà Nẵng bị ùn ứ rác thải chất thành đống

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với khâu xử lý, quy trình kỹ thuật được áp dụng cho nhiều loại hình cơ sở như: xử lý chất thải thực phẩm thành mùn, chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh, đốt rác thu hồi năng lượng để phát điện, đốt rác không thu hồi năng lượng, xử lý chất thải cồng kềnh và xử lý nước thải phát sinh trong toàn bộ quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý.

Quy định yêu cầu về việc tiếp nhận, vận chuyển chất thải phải đúng chủng loại, đúng lịch trình; phương tiện thu gom, vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không để rơi vãi, không phát tán mùi hôi và nước rỉ rác trong quá trình hoạt động...

Đầu tư công nghệ, trang thiết bị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Đà Nẵng, sau khi sáp nhập, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn TP.Đà Nẵng đến năm 2030 ước khoảng 3.600 tấn/ngày.

Hiện nay, công tác vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố do 6 đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện, với 3 phương thức.

Cụ thể, phương thức thu gom trực tiếp từ nguồn phát sinh về khu xử lý đang được triển khai tại 78/94 xã, phường (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ), với tần suất linh hoạt từ 1 - 2 lần/tuần đến thu gom hằng ngày.

Đà Nẵng chuẩn hóa quy trình xử lý rác thải trước áp lực chạm mốc 3.600 tấn/ngày - Ảnh 2.

Theo dự báo, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP.Đà Nẵng sẽ chạm mốc 3.600 tấn/ngày vào năm 2030

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phương thức thu gom qua điểm tập kết được triển khai tại 9/94 xã, phường, với khối lượng khoảng 500 tấn/ngày; rác thải được thu gom từ hộ dân đến điểm tập kết rồi vận chuyển về Khu liên hợp xử lý Khánh Sơn.

Phương thức thu gom qua trạm trung chuyển đang được thực hiện tại 6/94 xã, phường, với khối lượng khoảng 700 tấn/ngày.

Về năng lực xử lý, thành phố hiện có 5 khu xử lý, áp dụng các phương thức chủ yếu như chôn lấp hợp vệ sinh, sản xuất phân compost và đốt rác trực tiếp, với tổng công suất khoảng 2.052 tấn/ngày.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp - Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó xây dựng quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý thống nhất trên toàn địa bàn; rà soát, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Sở cũng đang triển khai xây dựng đề án nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm rà soát tổng thể hiện trạng hạ tầng, đề xuất giải pháp đầu tư đồng bộ về công nghệ, trang thiết bị và phương thức quản lý, phù hợp với quy mô và tính chất đô thị của TP.Đà Nẵng sau sáp nhập.

Tin liên quan

Dân bức xúc vì rác thải hôi thối 'bủa vây' cầu Ông Bé, TP.HCM

Dân bức xúc vì rác thải hôi thối 'bủa vây' cầu Ông Bé, TP.HCM

Tình trạng xả rác bừa bãi tại khu vực cầu Ông Bé, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Đà Nẵng: Điều tra vụ doanh nghiệp chôn lấp trái phép 20.000 tấn rác thải

Đà Nẵng: Nhà máy ngừng tiếp nhận, nhiều nơi 'ngập' trong ô nhiễm vì rác thải ùn ứ

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng quá tải rác sinh hoạt Chất thải rắn Rác Thải Sinh Hoạt ứ đọng rác thải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận