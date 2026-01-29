QL14B thi công chậm: Bí thư Đà Nẵng lệnh 'trảm' nhà thầu nếu tiếp tục chây ì

Ngày 29.1, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã kiểm tra thực tế tại một số dự án động lực, trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Tại hiện trường dự án cải tạo, nâng cấp QL14B (QL14 đi qua các xã Hòa Tiến, Bà Na, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), ông Lê Ngọc Quang không hài lòng khi một công trình chỉ hơn 7,5 km nhưng sau hơn 2 năm triển khai vẫn chưa hoàn thiện.

Việc chậm trễ kéo dài gây khó khăn cho giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, tác động tiêu cực đến đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân trong khu vực.

Dự án QL14B đi qua các xã Hòa Tiến, Bà Na, Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) thi công "rùa bò" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, tăng cường phối hợp với các địa phương để giải quyết dứt điểm các tồn tại, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Lê Ngọc Quang phê bình liên danh nhà thầu là Công ty CP đầu tư hạ tầng Đông Sơn và Công ty CP tập đoàn Cienco 4 vì sự hạn chế về máy móc, thiết bị và nhân lực làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (giữa) kiểm tra tại dự án cải tạo, nâng cấp QL14B ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Lê Ngọc Quang cũng giao chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo và làm việc với các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ, tập trung đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Trong trường hợp nhà thầu tiếp tục thi công cầm chừng, không đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư cần có biện pháp mạnh, thậm chí chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác.

Tái định cư phải tốt hơn nơi ở cũ

Còn tại dự án hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công (đường 1290), đại diện chủ đầu tư cho biết đây là công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực ven biển phía nam TP.Đà Nẵng, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2022 - 2027 và đang được đẩy nhanh thi công.

Đây là tuyến huyết mạch chiến lược kết nối Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai - Quảng Ngãi, giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo trục Bắc - Nam.

Qua kiểm tra thực tế, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (bên trái) kiểm tra tại dự án đường ven biển Võ Chí Công ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Về công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang lưu ý các đơn vị phải xây dựng phương án tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân; đảm bảo nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định thái độ kiên quyết đối với những trường hợp cố tình chây ì dù đã được thực hiện đầy đủ chính sách. Thành phố sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định để giữ vững kỷ cương và tiến độ.

Tại dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở (quy mô 7.200 tỉ đồng), Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định đây là "đòn bẩy" quan trọng cho kinh tế biển và logistics của TP.Đà Nẵng. Ông yêu cầu các cơ quan liên quan phải tập trung cao độ, đảm bảo dự án triển khai đúng quy hoạch và tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn chất lượng, pháp luật.