Đà Nẵng: Ra 'tối hậu thư' giải phóng mặt bằng QL14B, thi công xuyên đêm

Tối hậu thư cho công tác giải phóng mặt bằng

Ngày 15.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn đã ký công văn yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan dồn toàn bộ nguồn lực, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp QL14B chậm nhất trong tháng 1.2026; đồng thời tổ chức tăng ca, tăng kíp, thi công cả ban đêm để hoàn thành công trình vào tháng 6.2026.

Theo chỉ đạo, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, huy động toàn bộ hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng yêu cầu của Bộ Xây dựng. Trong đó, UBND các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố phải hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công ngay trong tháng 1.2026.

QL14B đoạn qua xã Hòa Tiến xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, UBND TP.Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND xã Bà Nà ưu tiên xử lý khẩn 11 hồ sơ đất ở thuộc dự án tuyến kênh thoát nước từ khu tái định cư Hòa Nhơn ra sông Túy Loan. Việc này nhằm sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu đào kênh, lấy đất đắp cho dự án QL14B ngay trong tháng 1.2026.

Ngoài ra, UBND các xã Bà Nà, Hòa Vang được yêu cầu chi trả đầy đủ các khoản hỗ trợ di dời, xử lý công trình tâm linh; hoàn tất thanh toán hỗ trợ theo kết quả phúc tra móng; đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ sở pháp lý và quyền lợi.

Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định nhưng người dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng, địa phương phải triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự pháp luật.

Riêng UBND xã Hòa Tiến phải cử cán bộ trực tiếp phối hợp với tư vấn quản lý dự án và liên danh nhà thầu nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn vi phạm

Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng được giao khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý còn vướng mắc, giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân liên quan đến thửa đất, chi phí hỗ trợ, bồi thường; yêu cầu hoàn thành trước ngày 15.1.

Đối với liên danh nhà thầu, lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực; tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp, kể cả thi công ban đêm, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để bảo đảm hoàn thành công trình trong tháng 6, bàn giao và quyết toán trong tháng 9.2026.

QL14B được gia hạn tiến độ thêm 1 năm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhà thầu đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, chịu trách nhiệm sửa chữa hư hỏng mặt đường và bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt quá trình thi công.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời báo cáo UBND thành phố và Bộ Xây dựng để tháo gỡ các vướng mắc vượt thẩm quyền, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng chậm nhất đến hết tháng 1.2026. Trường hợp không đạt mốc tiến độ này, chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.