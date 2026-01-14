Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng khẩn trương thu gom rác sinh hoạt ùn ứ dọc quốc lộ 20

Lâm Viên
Lâm Viên
14/01/2026 15:43 GMT+7

Xe chuyên dụng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh đang thu gom rác sinh hoạt ùn ứ dọc quốc lộ 20 qua địa bàn các xã thuộc H.Di Linh (cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 14.1, ông Nguyễn Cảnh Thìn, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng), cho biết các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ) đã họp với Ban giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh và thống nhất phương án thu gom, xử lý lượng rác sinh hoạt đang ùn ứ dọc quốc lộ 20 và các tuyến đường trên địa bàn.

Lâm Đồng khẩn trương thu gom rác sinh hoạt ùn ứ dọc quốc lộ 20 - Ảnh 1.

Rác sinh hoạt chất đống trước bến xe Di Linh ngày 13.1

ẢNH: L.V

Lâm Đồng khẩn trương thu gom rác sinh hoạt ùn ứ dọc quốc lộ 20 - Ảnh 2.

Rác sinh hoạt trước bến xe Di Linh đã được thu gom

ẢNH: L.V

Trước mắt, trong ngày 14.1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh đã huy động xe thu gom toàn bộ lượng rác sinh hoạt ùn ứ, chất đống dọc quốc lộ 20, đoạn từ xã Hòa Ninh đến xã Gia Hiệp. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức thu gom rác trên các tuyến đường nhánh thuộc các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ).

Theo ông Trần Nhật Thi, Chủ tịch UBND xã Di Linh, nguyên nhân rác tồn đọng là do bãi tập kết rác tại xã Tân Lâm (cũ) và bãi tập kết rác tại xã Gung Ré (cũ) đã quá tải, khiến rác tràn ra quốc lộ 20. Trước tình trạng này, trong 3 ngày qua, các xã đã chủ động thuê phương tiện san gạt rác tại khu vực Gung Ré để bảo đảm xe chuyên dụng tiếp tục vận chuyển rác về bãi tập kết.

Lâm Đồng khẩn trương thu gom rác sinh hoạt ùn ứ dọc quốc lộ 20 - Ảnh 3.

Rác chất đống trước chợ Di Linh ngày 13.1

ẢNH: L.V

Lâm Đồng khẩn trương thu gom rác sinh hoạt ùn ứ dọc quốc lộ 20 - Ảnh 4.

Rác trước chợ Di Linh đã được thu gom ngày 14.1

ẢNH: L.V

Về lâu dài, ông Thi cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở NN-MT sớm đưa nhà máy xử lý rác Liên Đầm (xã Liên Đầm cũ) đi vào hoạt động.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 9.1, các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ) đồng loạt thông báo việc tạm ngưng thu gom rác sinh hoạt, yêu cầu người dân ở các thôn tự thu gom, phân loại và xử lý tại gia đình. Lý do, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh, các bãi tập kết rác quá tải, bị ùn ứ.

Lâm Đồng khẩn trương thu gom rác sinh hoạt ùn ứ dọc quốc lộ 20 - Ảnh 5.

Lãnh đạo các xã ở H.Di Linh (cũ) mong nhà máy xử lý rác Liên Đầm sớm đi vào hoạt động để giải quyết bài toán ùn ứ rác trên địa bàn

ẢNH: L.V

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã yêu cầu lãnh đạo các xã liên quan báo cáo cụ thể tình hình. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu gom, xử lý lượng rác sinh hoạt đang ùn ứ dọc quốc lộ 20 và các trục đường khác, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.


Tin liên quan

Lâm Đồng: Rác sinh hoạt dọc quốc lộ 20 gây ô nhiễm

Lâm Đồng: Rác sinh hoạt dọc quốc lộ 20 gây ô nhiễm

Gần 1 tuần qua, dọc quốc lộ 20 qua địa bàn các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ) của tỉnh Lâm Đồng, rác thải sinh hoạt chất đống gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì sao ?

Khám phá thêm chủ đề

rác sinh hoạt Lâm Đồng bến xe Di Linh chợ Di Linh Quốc lộ 20 rác thải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận