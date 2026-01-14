Lâm Đồng khẩn trương thu gom rác sinh hoạt ùn ứ dọc quốc lộ 20

Chiều 14.1, ông Nguyễn Cảnh Thìn, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng), cho biết các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ) đã họp với Ban giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh và thống nhất phương án thu gom, xử lý lượng rác sinh hoạt đang ùn ứ dọc quốc lộ 20 và các tuyến đường trên địa bàn.

Rác sinh hoạt chất đống trước bến xe Di Linh ngày 13.1 ẢNH: L.V

Rác sinh hoạt trước bến xe Di Linh đã được thu gom ẢNH: L.V

Trước mắt, trong ngày 14.1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh đã huy động xe thu gom toàn bộ lượng rác sinh hoạt ùn ứ, chất đống dọc quốc lộ 20, đoạn từ xã Hòa Ninh đến xã Gia Hiệp. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức thu gom rác trên các tuyến đường nhánh thuộc các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ).

Theo ông Trần Nhật Thi, Chủ tịch UBND xã Di Linh, nguyên nhân rác tồn đọng là do bãi tập kết rác tại xã Tân Lâm (cũ) và bãi tập kết rác tại xã Gung Ré (cũ) đã quá tải, khiến rác tràn ra quốc lộ 20. Trước tình trạng này, trong 3 ngày qua, các xã đã chủ động thuê phương tiện san gạt rác tại khu vực Gung Ré để bảo đảm xe chuyên dụng tiếp tục vận chuyển rác về bãi tập kết.

Rác chất đống trước chợ Di Linh ngày 13.1 ẢNH: L.V

Rác trước chợ Di Linh đã được thu gom ngày 14.1 ẢNH: L.V

Về lâu dài, ông Thi cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở NN-MT sớm đưa nhà máy xử lý rác Liên Đầm (xã Liên Đầm cũ) đi vào hoạt động.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 9.1, các xã trên địa bàn H.Di Linh (cũ) đồng loạt thông báo việc tạm ngưng thu gom rác sinh hoạt, yêu cầu người dân ở các thôn tự thu gom, phân loại và xử lý tại gia đình. Lý do, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh, các bãi tập kết rác quá tải, bị ùn ứ.

Lãnh đạo các xã ở H.Di Linh (cũ) mong nhà máy xử lý rác Liên Đầm sớm đi vào hoạt động để giải quyết bài toán ùn ứ rác trên địa bàn ẢNH: L.V

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã yêu cầu lãnh đạo các xã liên quan báo cáo cụ thể tình hình. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu gom, xử lý lượng rác sinh hoạt đang ùn ứ dọc quốc lộ 20 và các trục đường khác, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.



