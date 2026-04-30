Biển Đà Nẵng ken đặc người chiều 30.4, lực lượng cứu hộ túc trực liên tục

Chiều 30.4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, biển Đà Nẵng đón lượng lớn người dân và du khách đổ về vui chơi, tắm biển, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, càng về chiều, dòng người đổ về càng đông, phủ kín các khu vực như công viên Biển Đông, bãi biển Mỹ Khê, đường Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa…

Biển Đà Nẵng đông nghịt người chiều 30.4, dòng người đổ về biển tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: HUY ĐẠT

Rực rỡ sắc màu diều nghệ thuật trên bầu trời công viên Biển Đông ẢNH: HUY ĐẠT

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng nhẹ, gió mát, hàng ngàn người xuống biển tắm, vui đùa, tạo nên khung cảnh sôi động đặc trưng của đô thị du lịch biển. Dọc ven biển, các dịch vụ như cho thuê áo phao, phao bơi, ghế dù… hoạt động nhộn nhịp, đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách.

Nhiều du khách bày tỏ sự hài lòng khi lựa chọn bãi biển Mỹ Khê làm điểm đến trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Chị Nguyễn Thu Hoài (du khách từ Hà Nội) cho biết gia đình chị đã lên kế hoạch đến thành phố Đà Nẵng từ đêm qua để tận hưởng kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 30.4. "Các bãi biển đông nhưng không quá ngột ngạt, dịch vụ đầy đủ, giá cả hợp lý. Trẻ con rất thích vì vừa được tắm biển vừa có nhiều hoạt động vui chơi xung quanh, gia đình chúng tôi cứ mỗi kỳ nghỉ lễ là lại bay vào Đà Nẵng nghỉ ngơi", chị Hoài nói.

Nhiều gia đình tranh thủ kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày đưa con nhỏ đến biển Đà Nẵng vui chơi, tắm biển và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ẢNH: HUY ĐẠT

Không chỉ khách nội địa, nhiều du khách quốc tế cũng lựa chọn các bãi biển Đà Nẵng để thư giãn trong dịp nghỉ lễ, góp phần làm tăng sức hút của điểm đến.

Theo Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn cho du khách trong mùa cao điểm. Đồng thời, hàng loạt hoạt động, sự kiện được chuẩn bị công phu để phục vụ người dân và du khách.

Lực lượng cứu hộ túc trực liên tục tại các bãi biển Đà Nẵng, căng mình quan sát, kịp thời hỗ trợ du khách trong mùa cao điểm du lịch. Giữa dòng người tắm biển đông đúc tại bãi biển Mỹ Khê, các nhân viên cứu hộ luôn sẵn sàng ứng trực, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách ẢNH: HUY ĐẠT

Điểm nhấn là chương trình "Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026" với chủ đề "Mùa hè rực rỡ", diễn ra từ ngày 25.4 - 3.5 tại công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. Chương trình quy tụ nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ hội ẩm thực, trình diễn diều nghệ thuật, thể thao biển, hội thi cứu hộ, giải bơi vượt sóng, cùng các không gian trải nghiệm và âm nhạc mỗi đêm.

Trò chơi dù bay trên biển thu hút đông đảo du khách trải nghiệm, mang đến cảm giác phấn khích khi ngắm toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cao ẢNH: HUY ĐẠT





Nhiều du khách quốc tế lựa chọn các bãi biển Đà Nẵng làm điểm nghỉ dưỡng dịp lễ, hào hứng tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao sôi động tại khu vực bãi biển Mỹ Khê ẢNH: HUY ĐẠT

Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, song song với hoạt động du lịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn tại các bãi biển, khu điểm du lịch được thành phố đặc biệt chú trọng. Lực lượng chức năng bố trí thường trực tại các khu vực đông người; Trung tâm Hỗ trợ du khách duy trì đường dây nóng 24/7, tăng cường các tổ phản ứng nhanh để kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Các doanh nghiệp du lịch cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến thân thiện, an toàn trong mắt du khách.



