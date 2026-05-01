Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ô tô bốc cháy khi đổ xăng ở Đà Nẵng: Danh tính 2 người tử vong

Mạnh Cường
01/05/2026 19:12 GMT+7

Liên quan đến vụ ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang vào đổ xăng ở Đà Nẵng, danh tính các nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác định.

Chiều tối nay 1.5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ ô tô bốc cháy khi vào đổ xăng xảy ra chiều cùng ngày.

Cụ thể, 2 nạn nhân tử vong là T.H.T (17 tuổi) và D.A.K (16 tuổi, cùng ở thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền). Cả hai mắc kẹt trong xe khi ngọn lửa bùng phát.

Tài xế điều khiển phương tiện là Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, ở thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền).

Ô tô biển số 92A-265.04 cháy rụi một phần

Ông Trương Công Sơn cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Thăng Điền đã cử các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe thương tâm này.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ cùng ngày 1.5, ô tô 4 chỗ biển số 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An điều khiển chở theo T. và K. di chuyển vào cây xăng 90 (trước đây là cây xăng Bình Tú 2) nằm cạnh tuyến quốc lộ 1 để tiếp nhiên liệu.

Tại đây, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía sau, kèm theo cột khói đen cao.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Nhiều người dân xung quanh cũng hỗ trợ khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ lan rộng và phát nổ.

Nhờ phản ứng kịp thời, ngọn lửa được dập tắt chỉ sau ít phút, không lan sang khu vực chứa xăng dầu. Tuy nhiên, vụ việc đã gây hậu quả nghiêm trọng khi 2 nạn nhân tử vong, chiếc ô tô bị cháy rụi một phần và một trụ bơm xăng cũng bị hư hại.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận