Ô tô bốc cháy khi đổ xăng ở Đà Nẵng: Danh tính 2 người tử vong

Chiều tối nay 1.5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ ô tô bốc cháy khi vào đổ xăng xảy ra chiều cùng ngày.

Cụ thể, 2 nạn nhân tử vong là T.H.T (17 tuổi) và D.A.K (16 tuổi, cùng ở thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền). Cả hai mắc kẹt trong xe khi ngọn lửa bùng phát.

Tài xế điều khiển phương tiện là Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, ở thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền).

Ô tô biển số 92A-265.04 cháy rụi một phần ẢNH: C.X

Ông Trương Công Sơn cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Thăng Điền đã cử các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe thương tâm này.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ cùng ngày 1.5, ô tô 4 chỗ biển số 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An điều khiển chở theo T. và K. di chuyển vào cây xăng 90 (trước đây là cây xăng Bình Tú 2) nằm cạnh tuyến quốc lộ 1 để tiếp nhiên liệu.

Tại đây, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía sau, kèm theo cột khói đen cao.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Nhiều người dân xung quanh cũng hỗ trợ khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ lan rộng và phát nổ.

Nhờ phản ứng kịp thời, ngọn lửa được dập tắt chỉ sau ít phút, không lan sang khu vực chứa xăng dầu. Tuy nhiên, vụ việc đã gây hậu quả nghiêm trọng khi 2 nạn nhân tử vong, chiếc ô tô bị cháy rụi một phần và một trụ bơm xăng cũng bị hư hại.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.