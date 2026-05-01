Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhân viên đường sắt bị tàu hàng tông tử vong ở Lâm Đồng

Quế Hà
01/05/2026 12:12 GMT+7

Một nhân viên đường sắt bị tàu hàng tông tử vong khi làm nhiệm vụ trên tuyến Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, vào rạng sáng 1.5.

Rạng sáng 1.5, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, khiến một nhân viên đường sắt tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nhân viên đường sắt bị tàu tông tử vong tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: Q.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, tại Km1566 (giữa 2 ga Hàm Cường Tây - Suối Vận), tàu hàng HH7 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với anh L.Đ.H (33 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh), là nhân viên tuần đường sắt đang làm nhiệm vụ.

Cú tông mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tàu hàng HH7 dừng lại để phối hợp lập biên bản hiện trường, sau đó tiếp tục hành trình.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Hàm Kiệm đã có mặt bảo vệ hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ nhân viên đường sắt bị tàu hàng tông tử vong.

Trước đó, ngày 7.2, cũng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Lâm Đồng, tại Km1581, tàu SE2 tông tử vong một nhân viên tuần đường sắt khi đang làm nhiệm vụ.

Tin liên quan

Vượt rào chắn tàu hỏa, còn hành hung nhân viên đường sắt

Bất chấp đèn đỏ và đường ngang đang được rào chắn, người phụ nữ vẫn cố vượt đường ray rồi bất ngờ quay lại hành hung nhân viên gác chắn...

Khám phá thêm chủ đề

Nhân viên đường sắt tai nạn đường sắt tử vong Lâm Đồng đường sắt Bắc - Nam Công an xã Hàm Kiệm Công an tỉnh Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận