Nhân viên đường sắt bị tàu hàng tông tử vong ở Lâm Đồng

Rạng sáng 1.5, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, khiến một nhân viên đường sắt tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nhân viên đường sắt bị tàu tông tử vong tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: Q.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, tại Km1566 (giữa 2 ga Hàm Cường Tây - Suối Vận), tàu hàng HH7 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với anh L.Đ.H (33 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh), là nhân viên tuần đường sắt đang làm nhiệm vụ.

Cú tông mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tàu hàng HH7 dừng lại để phối hợp lập biên bản hiện trường, sau đó tiếp tục hành trình.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Hàm Kiệm đã có mặt bảo vệ hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ nhân viên đường sắt bị tàu hàng tông tử vong.

Trước đó, ngày 7.2, cũng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Lâm Đồng, tại Km1581, tàu SE2 tông tử vong một nhân viên tuần đường sắt khi đang làm nhiệm vụ.