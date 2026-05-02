Vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong: Trên xe chứa hàng chục khối pin 24V, 9 bình ắc quy

Mạnh Cường
02/05/2026 10:20 GMT+7

Một vụ cháy ô tô nghiêm trọng xảy ra ngay tại cây xăng ở thành phố Đà Nẵng đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Đáng chú ý, trên xe được xác định chở nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy.

Ngày 2.5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô nghiêm trọng xảy ra tại cây xăng số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng), khiến 2 người tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác khu vực 4 thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp Viện KSND khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ và Công an xã Thăng Điền khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ cháy ô tô, trên xe có chứa khoảng 20 - 25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện.

2 nạn nhân tử vong là T.H.T (17 tuổi) và D.A.K (16 tuổi, cùng ở thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền). Cả hai mắc kẹt trong xe khi ngọn lửa bùng phát. Tài xế lái xe là Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, ở thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 1.5, ô tô 4 chỗ biển số 92A - 265.XX do Võ Nguyễn Duy An điều khiển chở T. và K. di chuyển vào cây xăng 90 (trước đây là cây xăng Bình Tú 2) nằm cạnh tuyến quốc lộ 1 để tiếp nhiên liệu.

Tại đây, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía sau, kèm theo cột khói đen cao.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Nhiều người dân xung quanh cũng hỗ trợ khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ lan rộng và phát nổ.

Nhờ phản ứng kịp thời, ngọn lửa được dập tắt chỉ sau ít phút, không lan sang khu vực chứa xăng dầu. Tuy nhiên, vụ việc đã gây hậu quả nghiêm trọng khi 2 nạn nhân tử vong, chiếc ô tô bị cháy rụi một phần và một trụ bơm xăng cũng bị hư hại.

