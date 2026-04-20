Vụ mất tích sau buổi tiệc trên tàu du lịch: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Ngày 20.4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy thi thể của 2 người đàn ông mất tích sau khi rơi xuống sông tại khu vực cầu phao dẫn vào cảng Du thuyền (phường Đạo Thạnh) vào tối 18.4.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân V.V.T (53 tuổi, ở phường Thới Sơn) được phát hiện cách hiện trường vài chục mét, thuộc địa bàn phường Đạo Thạnh. Trong khi đó, thi thể ông T.Q.S (73 tuổi, ở TP.HCM) được tìm thấy khi đang trôi dạt trên sông Tiền, đoạn qua xã Kim Sơn.

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 18.4, Công an phường Đạo Thạnh tiếp nhận tin báo về việc 2 người đàn ông rơi xuống sông tại khu vực cảng Du thuyền (khu phố 11). Qua xác minh, vào tối cùng ngày, 2 nạn nhân tham dự tiệc sinh nhật của một người quen trên tàu du lịch mang số hiệu TG-12738, do một thanh niên 23 tuổi điều khiển.

Trong lúc dự tiệc, các nạn nhân có sử dụng rượu bia. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, tàu cập vào cầu phao để đưa khách lên bờ. Khoảng 20 phút sau, khi đến lượt rời tàu, ông V.V.T và T.Q.S không may bị rơi xuống sông và mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân. Đến ngày 20.4, thi thể của cả 2 nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.