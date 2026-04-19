2 người rơi xuống sông mất tích sau tiệc sinh nhật trên tàu du lịch

Ngày 19.4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang triển khai lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 10 ngày 18.4, Công an phường Đạo Thạnh nhận được tin báo về việc có 2 người rơi xuống sông tại khu vực cầu phao dẫn vào cảng Du thuyền, thuộc khu phố 11.

Qua xác minh, nạn nhân là ông T.Q.S (73 tuổi, ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) và ông V.V.T (53 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp). Trước đó, 2 ông cùng khoảng 10 người khác tham dự buổi tiệc sinh nhật tổ chức trên tàu du lịch do N.T.T (23 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

Theo cơ quan công an, trong quá trình dự tiệc trên tàu, một số người, trong đó có 2 nạn nhân, có sử dụng rượu bia. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, tàu di chuyển vào khu vực cầu phao và cập bến để đưa khách lên bờ. Sau khi tàu neo đậu, các hành khách lần lượt rời tàu trong điều kiện ban đêm, khu vực cầu phao có độ chênh và mặt sàn không hoàn toàn ổn định.

Khoảng 20 phút sau khi tàu cập bến, đến lượt ông S. và ông T. di chuyển từ tàu lên bờ, cả 2 người bất ngờ trượt chân, rơi xuống sông và mất tích. Sự việc diễn ra nhanh khiến những người có mặt không kịp phản ứng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Đạo Thạnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Nhiều phương tiện, thiết bị hỗ trợ được huy động để rà soát khu vực xảy ra vụ việc và các vùng lân cận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Hiện, Công an phường Đạo Thạnh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời thu thập lời khai của những người có mặt trên tàu để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được làm rõ.