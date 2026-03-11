Chiều 11.3, một lãnh đạo UBND xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một bé gái 3 tuổi tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Người tập trung theo dõi tìm kiếm bé gái 3 tuổi ở Cà Mau rơi xuống sông tử vong ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 10.3, cháu T.C.T (3 tuổi, ở xã Đất Mũi) ở nhà cùng người thân. Khoảng 10 phút sau, gia đình không thấy cháu trong nhà. Khi kiểm tra khu vực phía sau thì phát hiện rào lưới chắn ngang cửa sau đã rớt xuống sông nên lập tức tổ chức tìm kiếm.

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Đất Mũi phân công lực lượng đến hiện trường, phối hợp gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Rạng sáng 11.3, thi thể cháu T. được phát hiện trên sông, cách nhà khoảng 100 m.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, gia đình xác định nguyên nhân cháu T. tử vong do rơi xuống sông và không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Sau đó, ngành chức năng bàn giao thi thể cháu cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.