Phát hiện thi thể thanh niên 22 tuổi dưới mương đèo Chuối sau 2 ngày mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể thanh niên 22 tuổi là anh T. cùng chiếc xe máy biển kiểm soát 50N2-296.57 nằm dưới mương nước ven quốc lộ 20, đoạn cuối đèo Chuối, thuộc địa bàn xã Đạ Huoai. Vụ việc ngay sau đó được trình báo chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng phát hiện thi thể anh T. cùng xe máy dưới mương nước cuối đèo Chuối trên quốc lộ 20 ẢNH: L.V

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đạ Huoai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 8.3, anh T. điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 20 từ Đà Lạt về TP.HCM. Khoảng 4 giờ 40 cùng ngày, anh T. chụp một bức ảnh tại khu vực cây xăng Phú Sơn 2 (cuối đèo Bảo Lộc) gửi cho bạn bè. Tuy nhiên sau đó gia đình và bạn bè không còn liên lạc được với anh.

Lo lắng, gia đình anh T. đã trình báo chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm. Qua trích xuất camera an ninh dọc tuyến quốc lộ 20, lực lượng chức năng xác định khoảng 4 giờ 46 anh T. điều khiển xe máy đi ngang qua khu vực cửa hàng gạch men Tôn Hoa Sen, thuộc xã Đạ Huoai 2.

Sáng 10.3, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và xã Đạ Huoai tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm thi thể anh T., điều tra làm rõ nguyên nhân ẢNH: L.V

Tuy nhiên, khi kiểm tra các camera tại khu vực đèo Chuối, gia đình không ghi nhận thêm hình ảnh của anh T. Sau đó, người thân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ người dân và các tài xế lưu thông trên tuyến quốc lộ 20 hỗ trợ tìm kiếm.

Đến sáng 10.3, người dân phát hiện thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy dưới mương nước ven quốc lộ 20, đoạn cuối đèo Chuối.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên.