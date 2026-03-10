Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Phát hiện thi thể thanh niên 22 tuổi dưới mương đèo Chuối sau 2 ngày mất tích

Lâm Viên
Lâm Viên
10/03/2026 11:16 GMT+7

Ngày 10.3, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên T.T.T (22 tuổi, ngụ TP.HCM) tại khu vực cuối đèo Chuối, trên quốc lộ 20, sau 2 ngày gia đình trình báo mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể thanh niên 22 tuổi là anh T. cùng chiếc xe máy biển kiểm soát 50N2-296.57 nằm dưới mương nước ven quốc lộ 20, đoạn cuối đèo Chuối, thuộc địa bàn xã Đạ Huoai. Vụ việc ngay sau đó được trình báo chính quyền địa phương.

Phát hiện thi thể thanh niên 22 tuổi dưới mương đèo Chuối sau 2 ngày mất tích- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phát hiện thi thể anh T. cùng xe máy dưới mương nước cuối đèo Chuối trên quốc lộ 20

ẢNH: L.V

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đạ Huoai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 8.3, anh T. điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 20 từ Đà Lạt về TP.HCM. Khoảng 4 giờ 40 cùng ngày, anh T. chụp một bức ảnh tại khu vực cây xăng Phú Sơn 2 (cuối đèo Bảo Lộc) gửi cho bạn bè. Tuy nhiên sau đó gia đình và bạn bè không còn liên lạc được với anh.

Lo lắng, gia đình anh T. đã trình báo chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm. Qua trích xuất camera an ninh dọc tuyến quốc lộ 20, lực lượng chức năng xác định khoảng 4 giờ 46 anh T. điều khiển xe máy đi ngang qua khu vực cửa hàng gạch men Tôn Hoa Sen, thuộc xã Đạ Huoai 2.

Phát hiện thi thể thanh niên 22 tuổi dưới mương đèo Chuối sau 2 ngày mất tích- Ảnh 2.

Sáng 10.3, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và xã Đạ Huoai tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm thi thể anh T., điều tra làm rõ nguyên nhân

ẢNH: L.V

Tuy nhiên, khi kiểm tra các camera tại khu vực đèo Chuối, gia đình không ghi nhận thêm hình ảnh của anh T. Sau đó, người thân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ người dân và các tài xế lưu thông trên tuyến quốc lộ 20 hỗ trợ tìm kiếm.

Đến sáng 10.3, người dân phát hiện thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy dưới mương nước ven quốc lộ 20, đoạn cuối đèo Chuối.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên.

Tin liên quan

Vội vàng vài giây, trả giá mạng người

Vội vàng vài giây, trả giá mạng người

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng chỉ vì tài xế ô tô cố tình vượt rào chắn.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Công an tỉnh Lâm Đồng Đèo Chuối xã Đạ Huoai Khám nghiệm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận