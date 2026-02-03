Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Xe tải lao xuống vực khi đổ đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong

Lâm Viên
Lâm Viên
03/02/2026 15:24 GMT+7

Trong lúc đổ đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20), một xe tải chở máy đào bất ngờ mất phanh, lao xuống vực sâu khoảng 5 m khiến tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 10 ngày 3.2, xe tải biển kiểm soát 84C-108.90 do tài xế Lê Hữu Thịnh (35 tuổi, ngụ P.Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, lưu thông trên đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM. Trên xe còn có phụ xe Lê Văn Tuệ (cùng ngụ P.Trà Vinh).

Xe tải chở máy đào lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong- Ảnh 1.

Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc khiến tài xế tử vong tại chỗ

ẢNH: L.V

Khi đến khúc cua tại Km104 đèo Bảo Lộc, đoạn qua khu vực Đài Đức Mẹ (xã Đạ Huoai 2), xe tải bất ngờ bị mất phanh, lao xuống vực sâu bên đường.

Ghi nhận tại hiện trường, xe tải bị cây rừng cản lại, nằm lưng chừng ở vực sâu khoảng 5 m. Cú va chạm mạnh khiến cabin và thân xe biến dạng, hư hỏng nặng. Tài xế bị mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ; phụ xe bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Xe tải chở máy đào lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong- Ảnh 2.

Đến đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi cabin xe tải bị nạn

ẢNH: L.V

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, điều tiết giao thông trên tuyến đèo Bảo Lộc, đồng thời tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng) đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng triển khai công tác cứu hộ. Đến đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi cabin xe tải.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

