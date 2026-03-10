Vội vàng vài giây, trả giá mạng người

Tối 6.3, tại Quảng Ngãi, tàu SE8 va chạm với xe container do ông P.V.T (57 tuổi, ở Hải Phòng) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, thanh chắn đường ngang đã hạ hoàn toàn, hệ thống chuông và đèn cảnh báo vẫn hoạt động bình thường. Tuy vậy, tài xế vẫn cố tình cho xe vượt qua, khiến chiếc container bị tàu húc văng, tài xế bị thương.

Trước đó, ngày 25.2 tại Hà Nội, một vụ tai nạn tương tự xảy ra khi ông N.V.T (52 tuổi, ở Hà Nội) lái xe tải vượt qua đường ngang dù gác chắn đang hạ. Chiếc xe kẹt trên đường ray, bị đoàn tàu SE3 tông biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong trong cabin.

Những vụ việc như nêu trên đặt ra câu hỏi không mới: Vì sao đã có tín hiệu cảnh báo rõ ràng, thậm chí rào chắn đã đóng, nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình vượt qua?

Nguyên nhân chính nằm ở tâm lý chủ quan và thói quen coi thường tín hiệu giao thông. Nhiều người nghĩ rằng có thể kịp qua trước khi tàu đến, hoặc tin vào khả năng xử lý của mình. Nhưng trên đường sắt, sự tính toán ấy gần như vô nghĩa. Tàu hỏa có quãng đường hãm phanh rất dài, không thể dừng đột ngột. Chỉ một quyết định liều lĩnh trong vài giây cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Ở góc độ khác, hệ thống đường ngang dân sinh tại một số nơi vẫn còn bất cập. Một số điểm giao cắt có tầm nhìn hạn chế, mặt đường nhỏ hẹp, xe tải hoặc container dễ bị mắc kẹt khi qua đường ray. Việc tổ chức giao thông ở những khu vực này vì thế càng cần được rà soát, điều chỉnh để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Dẫu vậy, yếu tố quyết định vẫn là ý thức của người tham gia giao thông.

Bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm và khắc phục bất cập hạ tầng, việc tuân thủ tín hiệu, báo hiệu đường sắt phải trở thành thói quen thường trực của mỗi người khi lưu thông qua các điểm giao cắt. Bởi chỉ cần dừng lại đúng lúc cũng đủ để tránh một thảm kịch.

An toàn giao thông đường sắt không có chỗ cho sự liều lĩnh. Chỉ vài giây vội vàng hoặc chủ quan, cái giá phải trả đôi khi là cả một mạng người và những hệ lụy không đo đếm được.