Xe container cố vượt rào chắn bị tàu SE8 tông gãy đôi: Khởi tố vụ án

Hải Phong
Hải Phong
09/03/2026 08:36 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự vụ tài xế xe container cố tình vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đã hạ, xảy ra đêm 6.3 tại xã Vệ Giang.

Ngày 9.3, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với vụ việc tài xế xe container cố tình vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đã hạ, xảy ra đêm 6.3 tại xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi).

Xe container cố vượt rào chắn bị tàu SE8 tông gãy đôi: Khởi tố vụ án- Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe container vượt rào chắn trong đêm bị tàu SE8 tông gãy đôi

ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 20 giờ 25 ngày 6.3, ông Phạm Văn Tưởng (57 tuổi, ở phường Kiến An, thành phố Hải Phòng) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển số tạm thời T11-282.30, kéo theo rơ moóc tải ben mang biển số tạm thời T12-295.52 lưu thông trên tỉnh lộ 628 theo hướng tây - đông. Khi đến đoạn đường giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc thôn An Đại 3, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi thì ông Tưởng điều khiển phương tiện vượt rào chắn đường sắt dù cần chắn đã hạ, dẫn đến va chạm với đoàn tàu SE8 do ông Ngô Phước Bằng (47 tuổi, ở phường Phú Bài, thành phố Huế) - nhân viên lái tàu thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn điều khiển đang chở hành khách chạy từ TP.HCM ra Hà Nội theo hướng nam - bắc.

Xe container cố vượt rào chắn bị tàu SE8 tông gãy đôi: Khởi tố vụ án

Hậu quả xe container đầu kéo gãy đôi, đầu tàu SE8 hư hỏng nặng và hệ thống điều khiển gác chắn bị cháy; ông Phạm Văn Tưởng bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an xã Vệ Giang, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 và các đơn vị đường sắt có liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành khám nghiệm phương tiện và các tài sản có liên quan.

Đến nay vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" để điều tra.

Tàu khách SE8 va chạm xe tải tại điểm giao cắt đường sắt ở xã Vệ Giang (Quảng Ngãi) khiến tài xế xe tải bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
