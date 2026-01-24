Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Lật ghe trên hồ thủy điện khi đánh cá, bé trai 13 tuổi tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/01/2026 15:20 GMT+7

Tại địa bàn xã vùng cao Nam Giang (TP.Đà Nẵng), khi hai cha con đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện thì không may bị lật ghe, khiến bé trai 13 tuổi tử vong.

Ngày 24.1, lãnh đạo UBND xã Nam Giang (TP.Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến bé trai 13 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 24.1, anh Coor K. (35 tuổi, trú thôn Pring, xã Nam Giang) cùng con trai là cháu Coor Thanh T. (13 tuổi) chèo ghe ra lòng hồ thủy điện Đắk Ring để đánh cá.

Đà Nẵng: Lật ghe trên hồ thủy điện khi đánh cá, bé trai 13 tuổi tử vong- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích người đàn ông mất tích khi lật ghe ở xã Nam Trà My mới đây

ẢNH: C.X

Trong quá trình di chuyển trên hồ, chiếc ghe bất ngờ bị lật giữa dòng nước. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả hai cha con rơi xuống hồ. Anh K. may mắn bơi được vào bờ và kêu cứu, trong khi cháu T. bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự xã cùng người dân trong khu vực khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do lòng hồ rộng, nước sâu và thời tiết lạnh vào buổi sáng sớm.

Sau gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được thi thể cháu Coor Thanh T. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Chính quyền xã Nam Giang đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ ban đầu để gia đình sớm ổn định tinh thần.

Chính quyền xã Nam Giang khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức an toàn khi tham gia các hoạt động trên sông, hồ, đặc biệt là vào mùa mưa lạnh; đồng thời hạn chế cho trẻ em đi cùng khi đánh bắt thủy sản trên các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự xảy ra.

