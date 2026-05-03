Cháy ô tô khi đổ xăng khiến 2 người tử vong ở Đà Nẵng: Tài xế khai gì?

Sáng nay 3.5, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết liên quan đến vụ cháy ô tô khi vào đổ xăng khiến 2 người tử vong, qua xác minh, điều tra ban đầu, công an xác định có thể nguyên nhân ban đầu là do nổ khối pin sau cốp xe. Nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ cháy xe cũng khẳng định đám cháy xuất phát từ phía sau xe.

Tuy nhiên, để có kết luận chính xác, Công an thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các ngành chức năng để điều tra nguyên nhân cụ thể.

Hiện trường vụ cháy xe ẢNH: C.X

Theo đại tá Lai, qua làm việc, tài xế khai nhận do xe bùng cháy đột ngột, quá hoảng loạn nên rời khỏi xe, chạy đi. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, lãnh đạo Công an thành phố cũng chỉ đạo làm rõ xem có ẩn ý gì bên trong hay không.

Trước mắt thì tài xế khai do hoảng loạn quá nên không biết cách xử trí để cứu 2 nạn nhân trong xe.

Theo đại tá Lai, Võ Nguyễn Duy An là người lái xe hộ, không phải chủ xe. Dù là vô ý, nhưng đối với vụ việc này, Công an thành phố sẽ xử lý trách nhiệm hình sự cả tài xế lẫn chủ xe.

Chiếc xe bị cháy thuộc sở hữu của ông chủ khu vui chơi cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 30 km. Hai nạn nhân T.H.T (17 tuổi) và D.A.K (16 tuổi, cùng trú xã Thăng Điền) được thuê làm việc tại khu vui chơi này; người điều khiển ô tô là em vợ của ông chủ khu vui chơi.



Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND xã Thăng Điền, cho hay thời điểm xảy ra sự cố, 2 nạn nhân đang đi làm thuê tại một điểm vui chơi có sử dụng xe điện phục vụ trẻ em.

Theo thông tin bước đầu, chiếc xe ô tô liên quan có chở theo một số lượng pin để phục vụ hoạt động này. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Trên xe có chứa khoảng 20 - 25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy ẢNH: C.X

Liên quan đến nguyên nhân khiến các nạn nhân không thoát ra ngoài, ông Tùng cho biết hiện chưa thể kết luận.

"Đến thời điểm này, chúng tôi cũng chưa có cơ sở xác định vì sao các cháu không thoát được ra ngoài xe. Có thể do hoảng loạn hoặc yếu tố kỹ thuật của phương tiện, nhưng tất cả vẫn phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra", ông Tùng nói.

Phó chủ tịch UBND xã Thăng Điền cũng thông tin thêm, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân đã cố gắng thoát thân, như việc di chuyển lên khu vực ghế trước. Tuy nhiên, mọi nhận định cụ thể vẫn đang trong quá trình xác minh.