Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư xã ở Đà Nẵng bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/05/2026 19:45 GMT+7

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND một xã ở vùng cao thành phố Đà Nẵng bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã vì có những vi phạm về nguyên tắc, trách nhiệm và vai trò người đứng đầu.

Ngày 2.5, Thành ủy Đà Nẵng đã thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan tại xã Trà Tập.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập đã có nhiều hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Cụ thể, tập thể này bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐND xã; việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã còn để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên chủ chốt không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời triển khai không đúng chủ trương của Thành ủy về công tác cán bộ.

Một điểm đáng chú ý là tập thể này không nắm chắc tình hình cơ sở, không kịp thời theo dõi diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Với vai trò là người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Hà Ra Diêu được xác định chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Cơ quan chức năng kết luận ông Hà Ra Diêu có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm những điều đảng viên không được làm; đồng thời không thực hiện đầy đủ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy.

Căn cứ mức độ vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức khiển trách.

Đối với cá nhân ông Hà Ra Diêu, hình thức kỷ luật được áp dụng là cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cán bộ liên quan vụ ACV

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cán bộ liên quan vụ ACV

Ngày 8.4 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức đã nghỉ hưu

Bộ Chính trị kỷ luật cán bộ, Ban Bí thư khai trừ Đảng 2 cựu lãnh đạo

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận