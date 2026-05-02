Bí thư xã ở Đà Nẵng bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã

Ngày 2.5, Thành ủy Đà Nẵng đã thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan tại xã Trà Tập.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập đã có nhiều hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Cụ thể, tập thể này bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐND xã; việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã còn để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên chủ chốt không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời triển khai không đúng chủ trương của Thành ủy về công tác cán bộ.

Một điểm đáng chú ý là tập thể này không nắm chắc tình hình cơ sở, không kịp thời theo dõi diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Với vai trò là người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Hà Ra Diêu được xác định chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Cơ quan chức năng kết luận ông Hà Ra Diêu có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm những điều đảng viên không được làm; đồng thời không thực hiện đầy đủ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy.

Căn cứ mức độ vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức khiển trách.

Đối với cá nhân ông Hà Ra Diêu, hình thức kỷ luật được áp dụng là cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030.