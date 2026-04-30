CSGT Đà Nẵng hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện cứu chữa kịp thời

Sáng 30.4, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng vừa mở đường trong đêm, đưa một bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện để cứu chữa kịp thời.

Trước đó, tối 29.4, trong lúc đang thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, xử lý tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, tụ tập gây rối trật tự công cộng, một tổ công tác của Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ, mở đường đưa người bệnh đi cấp cứu trong tình huống khẩn cấp.

CSGT thành phố Đà Nẵng dùng xe đặc chủng mở đường, hỗ trợ ô tô đưa bệnh nhân đi cấp cứu trong đêm ẢNH: Đ.X

Cụ thể, lúc 22 giờ 40 phút ngày 29.4, khi đến khu vực giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng do đại úy A Lăng Mạnh Hùng làm tổ trưởng đã tiếp nhận thông tin anh N.T.Q (43 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu nguy hiểm, cần được đưa đến bệnh viện gấp.

Trong bối cảnh lượng phương tiện đông tại nút giao sân bay Đà Nẵng, người nhà bệnh nhân lúng túng, loay hoay tìm cách di chuyển nhanh nhất bằng xe ô tô cá nhân, từng phút trôi qua đều trở nên căng thẳng.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác lập tức triển khai phương án hỗ trợ. Cán bộ CSGT sử dụng xe mô tô đặc chủng bật tín hiệu ưu tiên, liên tục phát loa yêu cầu các phương tiện nhường đường, trực tiếp dẫn lối cho xe ô tô chở bệnh nhân băng qua các tuyến phố đông đúc, rút ngắn tối đa thời gian di chuyển. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, ô tô chở bệnh nhân đã đến Bệnh viện Gia Đình an toàn chỉ trong thời gian ngắn.

Tổ công tác nhanh chóng hỗ trợ đưa bệnh nhân xuống ô tô, cõng vào khoa cấp cứu bệnh viện, bảo đảm bệnh nhân được tiếp nhận kịp thời.

Nhờ đó, anh N.T.Q đã được xử lý cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã qua cơn nguy kịch, ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Không chần chừ, đại úy A Lăng Mạnh Hùng cõng bệnh nhân vào phòng cấp cứu ẢNH: Đ.X

Chị H.P.T.N (vợ anh Q.) cho biết, chồng chị có tiền sử viêm dạ dày cấp và sỏi túi mật, cơn đau bất ngờ tái phát dữ dội vào đêm khuya khiến cả gia đình hoảng loạn.

"Lúc đó chúng tôi chỉ biết tìm cách đưa anh đến bệnh viện nhanh nhất, nhưng đường đêm vẫn đông, ai cũng cuống cuồng. May mắn gặp được các anh CSGT đang tuần tra đã sẵn lòng hỗ trợ tận tình. Gia đình tôi thật sự biết ơn các anh", chị N. xúc động nói.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, hành động nhanh chóng, trách nhiệm của tổ công tác, đặc biệt là đại úy A Lăng Mạnh Hùng, đã thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng. "Việc làm ý nghĩa này đã giúp một người bệnh vượt qua cơn nguy cấp, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, gần dân, vì dân trong lòng người dân và du khách", lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.