CSGT Đà Nẵng cảnh báo tin đồn áp dụng camera AI để 'phạt nguội'

Trưa 22.4, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết hiện đơn vị chưa áp dụng hình ảnh từ hệ thống camera AI để "phạt nguội" đối với các phương tiện vi phạm giao thông.

Camera giao thông tại giao lộ Cách mạng tháng Tám - Ông Ích Đường (thành phố Đà Nẵng) là nơi bị lan truyền cho rằng đã áp dụng phạt nguội bằng AI ẢNH: HUY ĐẠT

Trước đó, từ ngày 21.4, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng “từ ngày mai, hệ thống camera AI chính thức đi vào hoạt động tại thành phố Đà Nẵng”, kèm theo hàng loạt mức phạt cụ thể như dừng, đỗ sai quy định 900.000 đồng; không thắt dây an toàn 1,8 triệu đồng; sử dụng điện thoại khi lái xe 5 triệu đồng… Thông tin này còn liệt kê nhiều nút giao thông được cho là có camera “phạt nguội” và các tuyến đường có camera đo tốc độ.

Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nội dung "từ ngày mai, hệ thống camera AI chính thức đi vào hoạt động..."

Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng khẳng định đây là thông tin chưa chính xác. “Hiện chúng tôi chưa triển khai 'phạt nguội' bằng camera AI như nội dung lan truyền. Khi có kế hoạch cụ thể, đơn vị sẽ thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người dân”, vị lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng thông tin thêm.

Phòng CSGT cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận. Dù chưa áp dụng hệ thống camera AI để xử phạt nguội, lực lượng chức năng nhấn mạnh người tham gia giao thông vẫn cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

