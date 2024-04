Lắp camera giám sát vi phạm giao thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Ngày 2.4, sau nhiều vụ TNGT liên tiếp xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên trong thời gian gần đây, Khu QLĐB III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có thông tin về việc triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT trên đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Hòa Liên (Km 35+540 - Km 65+802) theo đề xuất, kiến nghị của Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng.

Bổ sung biển báo tại 'điểm đen' TNGT

Cụ thể, tại Km 36+400 (nơi xảy ra vụ xe khách rơi xuống vực làm 2 người tử vong vào ngày 23.1) thay thế giá trị hạn chế tốc độ 60km/h thành 40km/h, kết hợp tháo bỏ biển phụ "xe tải và xe khách" và bổ sung biển báo biển báo hạn chế tốc độ 60km/h tại Km 37+050. Bổ sung tiêu dẫn hướng phía lưng đường cong, bổ sung sơn gờ giảm tốc dạng rải đều khoảng cách 3m/vạch. Điều chỉnh các đoạn vạch sơn nét đứt màu vàng sang vạch nét liền màu vàng trên toàn bộ đoạn đường cong.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Hoà Liên khiến 2 người tử vong tại chỗ hôm 23.1 HUY ĐẠT

Đối với các đoạn còn lại: bổ sung các biển cảnh báo "Đoạn đường dốc quanh co - Chú ý đi chậm"; "Chỗ ngoặt nguy hiểm" và "Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp" tại các đoạn đường cong nguy hiểm, khuất tầm nhìn, bổ sung các cụm vạch giảm tốc cưỡng bức tại các vị trí đường dốc nguy hiểm; trồng cắm bổ sung các biển báo để hạn chế tốc độ tối đa 60km/h.

Khu QLĐB III cho biết thêm, đơn vị này đã có văn bản kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư công trình xử lý điểm đen TNGT và tăng cường ATGT đoạn tuyến từ Km 35+540 - Km 65+802 tuyến La Sơn - Hòa Liên, TP.Đà Nẵng với tổng kinh phí dự kiến 7,7 tỉ đồng.

"Ngay sau khi được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận, Khu QLĐB III sẽ triển khai ngay thủ tục, hồ sơ thiết kế để trình duyệt, sớm triển khai thi công cải tạo", Khu QLĐB III thông tin.

Khu QLĐB III (Cục Đường bộ Việt Nam) sẽ triển khai một số giải pháp đảm bảo ATGT trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (địa phận TP.Đà Nẵng) HUY ĐẠT

Lắp camera xử lý phạt nguội

Khu QLĐB III cho biết, đơn vị đã khảo sát và dự kiến lắp đặt 5 camera loại thông thường tại các vị trí Km 36+600, Km 40+460, Km 46+950, Km 56+600, Km 61+150 trên tuyến La Sơn - Hòa Liên để theo dõi, giám sát các phương tiện vi phạm về làn đường.

Đồng thời, Khu QLĐB III đề nghị Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho ý kiến về việc sử dụng hình ảnh, dữ liệu từ các camera này để xử phạt nguội. Trường hợp cần sử dụng dữ liệu từ các camera này để xử phạt nguội theo quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19.6.2020 của Bộ Công an, đề nghị Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng phối hợp kiểm tra hiện trường và phản hồi các thông tin về thông số kỹ thuật của camera, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện xử phạt vi phạm hành chính thông qua hình ảnh theo quy định để Khu QLĐB III có cơ sở triển khai lắp đặt.

Về lâu dài, Khu QLĐB III đề nghị Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng báo cáo cơ quan chức năng đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát để xử phạt các phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ khi lưu thông trên tuyến La Sơn - Hòa Liên qua địa phận TP.Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng sẽ lắp đặt camera ghi hình các xe lấn làn, vượt ẩu trên tuyến La Sơn - Hòa Liên HUY ĐẠT

Đối với việc trang bị, lắp đặt bổ sung hạ tầng thông tin liên lạc đảm bảo phủ sóng tại các đoạn tuyến chưa được kết nối để phục vụ công tác cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố hoặc TNGT, Khu QLĐB III cho biết hiện đã có 3 nhà mạng đã lắp đặt trạm phát sóng di động trên tuyến.