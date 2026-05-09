Kỳ đà dài 1,3 mét 'lang thang' trong chùa ở Nha Trang

Sáng 9.5, người dân phát hiện một cá thể kỳ đà dài khoảng 1,3 mét, nặng tầm 4 kg đang thong dong dạo quanh khuôn viên chùa Hải Đức, thuộc phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa).

Sự xuất hiện bất ngờ của kỳ đà lập tức thu hút sự chú ý của người dân và các sư thầy đang sinh hoạt trong chùa.

Nghi cá thể kỳ đà này nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, các sư thầy và người dân hợp sức lùa con kỳ đà vào phòng kho, tạm giữ để chờ lực lượng chức năng đến xử lý.

Cá thể kỳ đà "lang thang" trong chùa Hải Đức, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Nhận được tin báo, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang đã nhanh chóng có mặt ngay trong buổi sáng và tạm thời đưa cá thể kỳ đà về trụ sở cơ quan này.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được "danh tính" chính xác của cá thể kỳ đà này. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang cho biết sẽ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh để làm rõ đây là loài kỳ đà gì, có thuộc danh mục động vật quý hiếm được bảo vệ hay chỉ là vật nuôi của người dân bị thất lạc, từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Cá thể kỳ đà được đưa về trụ sở Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang

Kỳ đà là loài bò sát ăn thịt, có thể đạt chiều dài trên 2 mét khi trưởng thành. Một số loài kỳ đà tại Việt Nam thuộc nhóm động vật hoang dã được bảo vệ, theo đó việc săn bắt hay nuôi nhốt trái phép có thể bị xử lý hình sự.