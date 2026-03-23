Báo Thanh Niên phối hợp Trường ĐH Nha Trang tập huấn nghiệp vụ truyền thông

Ngày 23.3, lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông do Báo Thanh Niên phối với Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra với sự tham dự của hơn 50 thành viên là Ban Biên tập các trang thông tin điện tử và mạng xã hội thuộc các khoa, phòng, trung tâm và tổ chức đoàn thể của Trường ĐH Nha Trang.

Đội ngũ giảng viên đến từ Báo Thanh Niên gồm nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên; nhà báo Nguyễn Độc Lập, Tổ trưởng Tổ ảnh Trung tâm Phát triển nội dung số và nhà báo Trung Hiếu, chuyên gia về quay phim và sản xuất các sản phẩm media.

Nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên, tại buổi tập huấn ẢNH: BÁ DUY

Các học viên được tập huấn những kỹ năng cốt lõi như viết tin, bài báo chí; phát hiện, xây dựng đề tài hấp dẫn, đúng định hướng; đồng thời rèn luyện kỹ năng chụp ảnh và sản xuất nội dung truyền thông số trên đa nền tảng.

Phát biểu tại buổi tập huấn, nhà báo Nguyễn Xuân Đức chia sẻ chương trình tập huấn được thiết kế theo hướng thực chiến, cởi mở, sát với nhu cầu thực tế của đội ngũ vận hành website và mạng xã hội nhà trường.

Buổi tập huấn giúp học viên tăng cường kỹ năng nghiệp vụ truyền thông ẢNH: BÁ DUY

Nhà báo Nguyễn Xuân Đức nhấn mạnh kỹ năng viết tin, chụp ảnh và sản xuất video không chỉ phục vụ công tác truyền thông của đơn vị mà còn mang lại giá trị thiết thực trong công việc và đời sống của mỗi cán bộ.

"Chúng tôi rất vinh dự khi ý tưởng về một chương trình tập huấn truyền thông chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ của Trường ĐH Nha trang đã được hiện thực hóa ngày hôm nay", ông Đức chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Đức (đứng giữa) và nhà báo Nguyễn Độc Lập nhận quà lưu niệm từ thạc sĩ Phạm Ngọc Bích, Chánh văn phòng Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Lớp tập huấn diễn ra trong bối cảnh Báo Thanh Niên và Trường ĐH Nha Trang vừa phối hợp tổ chức thành công VCK TNSV THACO Cup 2026 với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng toàn quốc, tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất giữa hai đơn vị.