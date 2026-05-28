Khánh Hòa bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh văn phòng Tỉnh ủy

Bá Duy
28/05/2026 09:41 GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trong đó có tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Sáng 28.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo sở, ngành, địa phương. Hội nghị do ông Hồ Xuân Trường (Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy) và ông Nguyễn Việt Hùng (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) đồng chủ trì.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho ông Vũ Ngọc Đương

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định điều động ông Bùi Hoài Nam (Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy) đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; bà Nguyễn Thanh Vân (Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy) được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động, chỉ định ông Nguyễn Minh Thái (Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Chử nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Đô Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Nguyễn Thanh Vân được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Đương (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Chử) đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thời hạn 5 năm kể từ ngày 27.5.2026.

Khánh Hòa sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp, nhiều mô hình sáng tạo được ghi nhận

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Khánh Hòa đã giải quyết hơn 605.000 hồ sơ thủ tục hành chính, giảm 118 đơn vị sự nghiệp công lập.

