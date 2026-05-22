Thời sự

Lãnh đạo MTTQ TP.HCM chúc mừng chức sắc Phật giáo nhân đại lễ Phật đản

Thúy Liễu
22/05/2026 12:07 GMT+7

Sáng 22.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức gặp gỡ, chúc mừng các chức sắc Phật giáo nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Buổi gặp mặt diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM với sự tham dự của các chức sắc Phật giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi gặp, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gửi lời chúc mừng đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Bà Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận và trân trọng những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo; đồng thời tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm hỏi chức sắc Phật giáo nhân mùa Phật đản

Theo bà Hạnh, thời gian qua, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và đồng bào phật tử TP.HCM đã phát huy tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bày tỏ mong muốn các chức sắc Phật giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp; vận động tăng ni, phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào do MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quà chúc mừng các chức sắc Phật giáo tại Việt Nam Quốc Tự nhân đại lễ Phật đản

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Hòa thượng khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành với các hoạt động của Mặt trận, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cũng khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và các chức sắc Phật giáo thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với những chương trình, cuộc vận động ý nghĩa do MTTQ Việt Nam phát động.

Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh những đóng góp của tăng ni, phật tử TP.HCM trong thời gian qua thể hiện truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam là "hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc", đúng với phương châm của Giáo hội: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Đại lễ Phật đản 2026: Lịch thả hoa đăng ở chùa Pháp Hoa, chùa Diệu Pháp

Đại lễ Phật đản 2026 tới gần, chùa Pháp Hoa và chùa Diệu Pháp đã thông báo lịch tổ chức các chương trình thả hoa đăng, tắm Phật để phật tử cùng tham dự.

