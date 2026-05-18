Thời sự

TP.HCM quán triệt kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Thúy Liễu
18/05/2026 17:44 GMT+7

Chiều 18.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bài phát biểu chỉ đạo đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin, quán triệt những nội dung trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội diễn ra từ ngày 11 - 13.5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Đại hội có 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hệ thống chính trị vận hành theo mô hình tổ chức tinh gọn, đòi hỏi hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: THÚY LIỄU

Tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định MTTQ Việt Nam có truyền thống vẻ vang gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc; đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống vẻ vang đó, tinh thần đổi mới của đại hội cùng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và đồng bào ở nước ngoài, MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn; xứng đáng là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các chương trình tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo; phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân; đẩy mạnh đối ngoại nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Đại hội cũng thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Hội nghị tại TP.HCM nhằm giúp hệ thống Mặt trận thành phố nắm chắc tinh thần, nội dung cốt lõi của đại hội; từ đó cụ thể hóa vào chương trình hành động, tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, thực chất và hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới.

