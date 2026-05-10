Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước thềm Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Màn hình LED ở các tuyến phố trung tâm đồng loạt phát thông tin về Đại hội XI
ẢNH: TƯỜNG VY
Các tuyến phố trung tâm Hà Nội như Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, Chu Văn An… ngập tràn pano, áp phích, cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
ẢNH: TƯỜNG VY
Người dân và du khách tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp của thủ đô những ngày này
ẢNH: TƯỜNG VY
Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia rực rỡ cờ hoa. Đây là nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra trong 3 ngày (11 - 13.5), tại Hà Nội. Dự kiến có hơn 1.300 đại biểu tham dự
ẢNH: TƯỜNG VY
