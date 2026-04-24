Mời nhân dân góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN lần thứ XI

Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết của toàn thể nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Dự thảo báo cáo chính trị đã được đăng tải trên website của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa chỉ http://www.mattran.org.vn, đồng thời đăng trên website của Báo Đại Đoàn Kết và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Thời gian tiếp nhận ý kiến góp ý đến hết ngày 22.4.2026.

Một cử tri ở phường Vườn Lài đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: DƯƠNG TRANG

Ý kiến góp ý xin gửi về Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 107 Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội; hoặc qua email: vanphongubtwmtqvn@gmail.com.

7 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra chương trình hành động với 7 nội dung. Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tăng cường đồng thuận để khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Đổi mới tuyên truyền theo hướng thiết thực, sử dụng nền tảng số để nắm bắt dư luận nhân dân 24/7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW, xây dựng cơ chế để nhân dân trực tiếp góp ý về biểu hiện suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kế đó là thi đua lao động, sáng tạo và phát triển kinh tế. Định hướng các phong trào theo ba trụ cột "xanh - số - sáng tạo". Vận động toàn dân thi đua làm giàu, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và xã hội số. Triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ giai đoạn 2025 - 2030 và phong trào "Bình dân học vụ số" để phổ cập kỹ năng số cho toàn dân. Song song đó, phát huy vai trò tự quản, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Thực hiện phương châm "lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân". Về đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế cần đổi mới theo hướng thiết thực. Đề xuất sáng kiến, chủ trì phiên thảo luận tại các diễn đàn quốc tế về các chủ đề Việt Nam có thế mạnh như xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Cuối cùng là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.