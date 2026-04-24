Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mời nhân dân góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN lần thứ XI

Thanh Niên
Thanh Niên
24/04/2026 09:23 GMT+7

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13.5.2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết của toàn thể nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Dự thảo báo cáo chính trị đã được đăng tải trên website của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa chỉ http://www.mattran.org.vn, đồng thời đăng trên website của Báo Đại Đoàn Kết và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Thời gian tiếp nhận ý kiến góp ý đến hết ngày 22.4.2026. 

Một cử tri ở phường Vườn Lài đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Ý kiến góp ý xin gửi về Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 107 Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội; hoặc qua email: vanphongubtwmtqvn@gmail.com.

7 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra chương trình hành động với 7 nội dung. Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tăng cường đồng thuận để khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Đổi mới tuyên truyền theo hướng thiết thực, sử dụng nền tảng số để nắm bắt dư luận nhân dân 24/7.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW, xây dựng cơ chế để nhân dân trực tiếp góp ý về biểu hiện suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Kế đó là thi đua lao động, sáng tạo và phát triển kinh tế. Định hướng các phong trào theo ba trụ cột "xanh - số - sáng tạo". Vận động toàn dân thi đua làm giàu, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và xã hội số. Triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ giai đoạn 2025 - 2030 và phong trào "Bình dân học vụ số" để phổ cập kỹ năng số cho toàn dân. Song song đó, phát huy vai trò tự quản, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Thực hiện phương châm "lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân".

Về đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế cần đổi mới theo hướng thiết thực. Đề xuất sáng kiến, chủ trì phiên thảo luận tại các diễn đàn quốc tế về các chủ đề Việt Nam có thế mạnh như xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. 

Cuối cùng là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng.

- 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triển khai ít nhất 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ở mỗi địa phương có ít nhất 1 mô hình an sinh cộng đồng.

- 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7. 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên ở mỗi cấp đăng ký và hoàn thành ít nhất 1 nhiệm vụ trọng tâm có sản phẩm cụ thể.

- Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, công bố kết quả an sinh cộng đồng, thực hiện "3 công khai - 3 giám sát".

- 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên các cấp tổ chức "Tháng nghe dân nói".

- Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tổ chức ít nhất 5 chương trình, nội dung giám sát xã hội; phản biện xã hội ít nhất 5 dự thảo văn bản; cấp xã ít nhất là 3.

(Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận