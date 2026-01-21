Mặt trận Tổ quốc phải thực sự là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin

Chung tay hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào

Sáng 21.1, Đại hội XIV tiếp tục phiên làm việc với tham luận của các đoàn đại biểu. Thay mặt Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư, bà Hà Thị Nga trình bày tham luận với chủ đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tham luận tại Đại hội XIV của Đảng sáng 21.1 ẢNH: TTXVN

Bà Nga cho biết, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định quan điểm lấy dân làm gốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận giữa các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; qua đó xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động.

Trong nhiệm kỳ qua, bà Nga nêu rõ, trước những biến đổi và thách thức chưa từng có tiền lệ, Đảng và Nhà nước đã tiếp tục ban hành và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng. Sức mạnh tổng hợp của nhân dân được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tiêu biểu như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Tháng cao điểm vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Trong những năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các đợt thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề, Mặt trận Tổ quốc đã kịp thời phát động, kêu gọi nhân dân, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài chung tay hỗ trợ, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân.

Thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân đã tích cực tham gia phản ánh những bất cập trong quản lý và thực thi công vụ; cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, vai trò của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được phát huy tích cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Bộ máy sau sắp xếp đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, phát huy sức mạnh phối hợp và tăng cường gắn kết trong hệ thống.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức hoạt động

Trong thời gian tới, theo bà Nga, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương xác định Mặt trận Tổ quốc phải tiếp tục phát huy vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng xã hội, dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động; lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ làm trọng tâm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ Mặt trận ở cơ sở; kiện toàn, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới và cơ chế phối hợp theo hướng rõ việc, rõ đầu mối, rõ thời hạn, rõ kết quả; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội.

Thứ hai, triển khai các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên theo hướng thiết thực, có mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn và kết quả cụ thể; gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thứ ba, đẩy mạnh phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục thể chế hóa và thực hiện hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của nhân dân.

Bà Nga nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc phải thực sự là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin, nơi mọi tiếng nói chính đáng của nhân dân được lắng nghe và tôn trọng; là sợi dây bền chặt kết nối Đảng, Nhà nước và nhân dân; là trung tâm tập hợp, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

"Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đồng lòng của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, dân chủ, công bằng, văn minh trong kỷ nguyên mới", bà Nga chia sẻ.