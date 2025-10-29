Cán bộ Mặt trận Tổ quốc phải gần dân, gần cơ sở và gần không gian số

Phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa (nhiệm kỳ 2025-2030) vào sáng 29.10, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho rằng phường Bình Hòa có vị trí địa lý thuận lợi và thế mạnh về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, khu công nghiệp và đông người dân nhập cư.

Do đó, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa cần đổi mới về phương pháp, đa dạng hình thức trong công tác tuyên truyền để người dân thấy được mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của TP.HCM, của địa phương đều hướng đến phục vụ nhân dân.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa ra mắt đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về phương thức hoạt động, MTTQ phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối mặt trận trong mô hình mới, đó là chung một mục tiêu nhưng nhiều tổ chức thành viên, lực lượng cùng tham gia.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị MTTQ phường Bình Hòa chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu và ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh để người dân được thụ hưởng lợi ích thiết thực.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị MTTQ phường Bình Hòa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, tinh thông nghiệp vụ và kỹ năng mềm trong công tác, đặc biệt là kỹ năng số…

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng hoa chúc mừng các ủy viên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: "Cán bộ, đảng viên công tác trong hệ thống mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ được 3 chữ "gần" là gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; giữ 5 chữ "phải" là phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; và 4 chữ "không" là không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng".

MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa tích cực thi đua, đổi mới, sáng tạo

Tại đại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận đóng góp vào báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa và thống nhất đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung vào các nội dung:

Xây dựng MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa và các tổ chức chính trị - xã hội có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu dự đại hội tham gia hỗ trợ đồng bào bị thiên tai ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, đổi mới, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc…

Đại hội đã thống nhất kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa gồm 51 ủy viên; Ban Thường trực gồm 5 người, trong đó ông Trần Thanh Sang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa.