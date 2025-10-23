118 xã, phường và đặc khu TP.HCM hoàn tất tổ chức Đại hội MTTQ

Chiều 23.10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thông tin tiến độ về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam của các xã, phường ở TP.HCM.

Theo ông Quang, các xã, phường đã thực hiện nghiêm chủ trương "gần dân, sát dân", phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo chính trị tại các đại hội cấp xã được chuẩn bị công phu, đánh giá đầy đủ kết quả nhiệm kỳ 2019 - 2024, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Các đại hội đều chú trọng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của MTTQ TP.HCM, dự thảo điều lệ (sửa đổi) MTTQ Việt Nam và phương hướng công tác trong giai đoạn mới.

Nhiều địa phương thực hiện tốt tinh thần "tiết kiệm - an toàn - hiệu quả", tận dụng cơ sở vật chất hiện có, rút ngắn thời gian họp hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, thông tin tuyên truyền.

Ông Quang cho biết, đại hội MTTQ được tổ chức đầu tiên sau khi sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời là đại hội đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM và các phường, xã, đặc khu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phùng Thái Quang thông tin tiến độ về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam của các xã, phường ở TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Đại hội MTTQ lan tỏa tinh thần "thành phố nghĩa tình"

Trong thời gian diễn ra đại hội, MTTQ các cấp đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, công nhân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng giá trị các hoạt động an sinh đạt hơn 40 tỉ đồng, đóng góp ủng hộ Cuba, người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão. "Đây là điểm nhấn thể hiện rõ bản sắc của thành phố nghĩa tình lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng", ông Quang nói.

Ông Quang cho biết thêm, qua 118 đại hội đã tổ chức, có thể khẳng định chất lượng tổ chức được nâng cao rõ rệt, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; với phương châm đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển là tinh thần xuyên suốt.

Các đại hội bước đầu tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến tổ chức trong tháng 12.2025.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Việt Nam TP.HCM tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương còn lại hoàn thành đại hội trong tháng 10.2025, bảo đảm tiến độ chung toàn TP.HCM.