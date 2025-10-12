MTTQ Việt Nam thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân tại Thái Nguyên, Bắc Ninh

Tới thăm và trao hỗ trợ người dân và lực lượng hỗ trợ tại P.Gia Sàng, bà Hà Thị Nga chia sẻ với những khó khăn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đang trải qua, đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động, cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong việc tiếp cận người dân bị mắc kẹt để hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cho biết, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã ra lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại bởi mưa lũ gây ra. Tính đến thời điểm này, số tiền đăng ký ủng hộ qua tài khoản của Ban vận động cứu trợ T.Ư lên tới gần 900 tỉ đồng. Theo bà Nga, Ban vận động cứu trợ T.Ư sẽ tổng hợp những khó khăn của tỉnh đang trải qua, từ đó kiến nghị cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ tỉnh khắc phục khó khăn về giao thông, phương tiện, kỹ thuật nhằm đảm bảo môi trường sống, sinh kế cho người dân…

Chiều cùng ngày, bà Hà Thị Nga đến thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

* Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN, dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà, động viên các đoàn viên, thanh niên, học sinh tại Trường THCS Chùa Hang 1 và Trường tiểu học Quang Vinh, tỉnh Thái Nguyên.

Anh Nguyễn Minh Triết trao tặng 1 phòng máy tính trị giá 100 triệu đồng cho đại diện Trường THCS Chùa Hang 1 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đây là những ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ của bão Matmo (bão số 11). Kể từ khi lũ rút, các thầy cô giáo cùng ban lãnh đạo các trường đã lập tức đến dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Cùng tham gia còn có các đơn vị khác trên địa bàn và lực lượng công an, quân đội cùng hàng trăm sinh viên tình nguyện.

Tại Trường THCS Chùa Hang 1 (P.Linh Sơn), anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên và tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả bão lũ. Đoàn công tác đã trao tặng 1 phòng máy tính trị giá 100 triệu đồng cho Trường THCS Chùa Hang 1.

Tại Trường tiểu học Quang Vinh (P.Quang Triều), cô Hà Thị Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nước lũ trong đợt vừa qua dâng cao gần ngập cửa chính tầng 1, làm hỏng hầu hết thiết bị đồ dùng ở tầng 1. Lũ lớn kèm nước chảy xiết đã làm bật cửa chính và cổng trường, cuốn trôi khoảng 50 bộ bàn ghế. "Hầu như nhà trường không giữ lại được gì cả, các phòng học bây giờ trống trơn. Lũ rút để lại lớp bùn dày từ 20 - 30 cm", cô Quỳnh nói.

Cũng tại Trường tiểu học Quang Vinh, đoàn công tác đã trao tặng Tỉnh đoàn Thái Nguyên 300 triệu đồng của T.Ư Hội Sinh viên VN và trao tặng 2.000 bộ dụng cụ học tập; đồng thời trao tặng 5.000 thùng sữa của Lof và 300 phần sữa, nước của Vinamilk cho thiếu nhi; trao tặng 500 túi thuốc y tế của Hội Thầy thuốc trẻ cho học sinh. Thành đoàn Hà Nội trao tặng 100 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm… Tổng trị giá số tiền, vật phẩm được đoàn công tác trao tặng các đoàn viên, thanh niên, học sinh tại 2 trường là 2,375 tỉ đồng.