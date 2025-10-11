Vẫn còn hơn 10.200 nhà bị ngập do mưa lũ sau bão Matmo

Chiều 11.10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thiệt hại mưa lũ sau bão Matmo (bão số 11) gây ra ở các địa phương vẫn tiếp tục gia tăng.

Nhiều khu vực ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa được cấp điện trở lại ẢNH: PHAN HẬU

Đến 17 giờ 30 ngày 11.10, mưa lũ lớn sau bão Matmo đã làm 18 người chết và mất tích. Trong đó, Thái Nguyên có 6 người chết, 1 người mất tích do bị lũ cuốn, 1 người chết do sạt lở đất. Cao Bằng có 1 người chết do sạt lở đất. Thanh Hóa có 2 người chết do sạt lở đất, 1 người mất tích do lũ cuốn. Bắc Ninh có 5 người chết do lũ cuốn, 1 người chết do sét đánh.

Mưa lũ sau bão đã làm 230.197 nhà bị ngập. Trong đó, Thái Nguyên 200.000 nhà, Bắc Ninh 11.061 nhà, Cao Bằng 7.500 nhà, Lạng Sơn 3.000 nhà, Hà Nội 8.186 nhà, Tuyên Quang 332 nhà, Sơn La 118 nhà.

Đến 17 giờ ngày 11.10, các địa phương vẫn còn khoảng 10.267 nhà bị ngập, riêng tại tỉnh Bắc Ninh tăng 1.049 nhà bị ngập tại khu vực P.Đa Mai do nước từ Tân Yên dồn về và không tiêu thoát được ra sông Thương khi mực nước ngoài sông còn cao trên báo động 3.

Mưa lũ gây mất điện 549.915 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đến chiều 11.10 đã có 473.773 khách hàng được cấp điện trở lại và còn 76.142 khách hàng tiếp tục khôi phục. Trong đó, Thái Nguyên có 21.229 khách hàng, Bắc Ninh 37.388 khách hàng, Lạng Sơn 16.047 khách hàng và Cao Bằng 1.478 khách hàng.

Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại 7.050 tỉ đồng

Gia tăng sự cố đê sau mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 11.10, các tỉnh miền Bắc có mưa, lượng mưa phổ biến 20 - 30 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hà Đông (Hà Nội) 60 mm, Chúc Sơn (Hà Nội) 47 mm, Đông Quý (Hưng Yên) 64 mm, Hòa Mạc (Ninh Bình) 47 mm.

Hiện nay, lũ sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống chậm. Mực nước sông Cầu tại Chã (Thái Nguyên) là 9,36 m (lúc 13 giờ 11.10), trên báo động 2 là 0,36 m, đang xuống; tại Phúc Lộc Phương (Bắc Ninh) là 8,55 m, dưới báo động 3 là 0,55 m, đang xuống; tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) là 6,55 m, dưới báo động 3 là 0,25 m, đang xuống.

Mực nước trên sông Thương tại cầu Sơn là 15,02 m, trên báo động 3 là 0,02 m, đang xuống; tại Phủ Lạng Thương là 7,16 m, trên báo động 3 là 0,86 m, đang xuống chậm.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.



Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, trong ngày 11.10 đã ghi nhận thêm các sự cố đê mới ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh. Đến nay, mưa lũ bão Matmo gây ra 56 sự cố đê tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội. Trong đó, nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn, với tổng chiều dài khoảng 25 km.

Ngày 10.10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh đề nghị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.