43 sự cố đê do lũ lịch sử, Bộ NN-MT yêu cầu hỏa tốc ứng phó

Trong công điện hỏa tốc ký ngày 10.10, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11, trên sông Cầu, sông Thương và sông Cà Lồ đã có lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử.

Nước vẫn lũ bủa vây nhiều thôn ở xã Trung Giã vào sáng 10.10 ẢNH: KHẮC HIẾU

Điều này khiến hệ thống đê xảy ra 43 sự cố, uy hiếp đến an toàn chống lũ. Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn, trong đó các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê TP.Thái Nguyên (cũ); đê tả, hữu Cầu; đê tả, hữu Thương, đê hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn tổng chiều dài khoảng 20 km.

Hiện lũ trên các sông vẫn ở mức rất cao (dao động ở mức đỉnh hoặc rút rất chậm). Bộ NN-MT yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Lãnh đạo 3 tỉnh thành này cần tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra.

Duy trì lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị hộ đê. Đặc biệt, chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

Trước đó, trong 2 ngày 8, 9.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các địa phương bị ngập lụt sâu ở Thái Nguyên và Hà Nội.

Tại xã Trung Giã (Hà Nội), Thủ tướng đã gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông, yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình hình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu, trong đó có việc xem xét đóng, mở vào thời điểm phù hợp các cửa xả của các hồ thủy điện ở thượng lưu.

Đến động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ hộ đê, Thủ tướng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã làm xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất; đề nghị các lực lượng phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả nhất, kịp thời phát hiện, ứng phó, khắc phục các sự cố dù nhỏ nhất ngay khi mới xảy ra.

Sáng 10.10, để đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng lũ tại xã Trung Giã, Đa Phúc, TP.Hà Nội đã lên phương án sơ tán tại chỗ cho gần 36.000 người tới các nhà cao tầng, các doanh trại quân đội, trụ sở công an trên địa bàn.