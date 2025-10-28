TP.HCM: Ông Phan Công Vinh làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường An Phú

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, cùng 116 đại biểu, lãnh đạo phường An Phú.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 53 ủy viên MTTQ Việt Nam phường; hiệp thương cử ông Phan Công Vinh, Thường vụ Đảng ủy phường làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại đại hội

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp, xây dựng các chương trình, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; Chuyên đề về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các mô hình tổ liên gia PCCC và tổ tự quản bảo vệ môi trường; Chuyên đề về công tác tuyên truyền, vận động các tu sĩ, phật tử tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương…

Đại hội cũng đề ra các chương trình hành động như: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Ông Phan Công Vinh được đại hội hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó, xây dựng MTTQ và các tổ chức thành viên có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hành động nhiều hơn, bớt khẩu hiệu

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đề nghị MTTQ Việt Nam phường An Phú nỗ lực trong phát huy vai trò tham mưu cấp ủy định hướng, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức theo hướng bám sát đời sống nhân dân...

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú ra mắt tại đại hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hoạt động của MTTQ phải lấy khu dân cư, khu nhà trọ, khu công nghiệp làm địa bàn trọng điểm, bám sát nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc...

Ông Nguyễn Phước Lộc kỳ vọng sẽ thấy rõ sự thay đổi của MTTQ ở cơ sở, như: làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, thấy nhiều nụ cười của nhân dân hơn.

Đồng thời, ông cũng tin tưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị, là trung tâm đoàn kết, là điểm tựa vững chắc của nhân dân; cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình.