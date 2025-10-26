Cuộc sống ấm no, việc làm bền vững là mục tiêu của phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động

Đây là yêu cầu được Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đặt ra với tổ chức Công đoàn tại Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI, diễn ra sáng 26.10, tại Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội ẢNH: NGUYỄN HẢI

Tham dự đại hội có 400 điển hình tiên tiến đại diện hàng triệu đoàn viên, công nhân, người lao động trên cả nước.

Hàng vạn sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế lớn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của tổ chức công đoàn, công nhân viên chức, lao động cả nước trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Các cấp công đoàn đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động, như "lao động giỏi, lao động sáng tạo", "giỏi việc nước, giảm việc nhà", "xanh, sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động"…

Đặc biệt, chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển và 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên và đường dây 500 kV từ Phú Thọ đến Lào Cai...

Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu với hàng vạn sáng kiến, giải pháp có giá trị mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu để đạt được mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu đó, theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cần đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ ý chí khát vọng của con người Việt Nam.

"Tôi mong muốn và đề nghị tổ chức công đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, đổi mới tư duy, nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua với tinh thần đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số là phương thức, năng suất lao động là thước đo; đời sống nâng cao, việc làm bền vững là mục tiêu của các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động", ông Đỗ Văn Chiến nói.

Khắc phục tình trạng khen thưởng hình thức, khép kín, cào bằng

Trong bối cảnh mới, tổ chức Công đoàn hoạt động trong mái nhà chung của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp công đoàn từ T.Ư đến địa phương, cơ sở tập trung thực hiện thật tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng Giấy chứng nhận và biểu trưng cho các điển hình tiên tiến ẢNH: NGUYỄN HẢI

Theo đó, các cấp công đoàn từ T.Ư đến cơ sở tiếp tục quán sâu sắc, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả phong trào thi đua trong phạm vi mình quản lý; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị; lấy hiệu quả thi đua là một tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Tổ chức công đoàn phải chủ động tiên phong, đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam, Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư phát động, phù hợp với tình hình thực tiễn của tổ chức công đoàn, nhất là các phong trào gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, xanh hóa sản xuất và nâng cao năng suất lao động; phát động thi đua phải đi đôi với tổng kết, khen thưởng tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Cũng theo ông Đỗ Văn Chiến, công đoàn cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công bằng, công khai, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả thực tiễn làm thước đo, đặc biệt chú trọng khen thưởng công nhân, người trực tiếp lao động sản xuất, những tập thể hoạt động ở địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa và chú ý khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất, khắc phục tình trạng khen thưởng hình thức, khép kín, cào bằng.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 Tại đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang phát động phong trào thi đua yêu nước Công nhân viên chức lao động cả nước giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề "Thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới". Theo ông Nguyễn Đình Khang, giai đoạn tới, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi căn bản mang tính nền tảng. Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy năng suất lao động, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn… sẽ tạo ra những thay đổi sâu sắc trong phương thức lãnh đạo, quản lý, vận hành của hệ thống chính trị, đặt ra những yêu cầu mới, áp lực lớn và thách thức chưa từng có đối với hoạt động công đoàn nói chung, công tác thi đua, khen thưởng nói riêng.



