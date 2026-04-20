Để nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đang xin ý kiến nhân dân đề ra các mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu định lượng cụ thể, thực chất.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng đại biểu tham dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7 khóa X ngày 12.4 ẢNH: TUẤN MINH

M ANG LẠI LỢI ÍCH THIẾT THỰC, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN

Về mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự thảo Báo cáo chính trị nhấn mạnh: phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Kế đó là mở rộng nền tảng số cho các hoạt động vận động, tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội; đo lường kết quả thực tế thông qua các chỉ số cụ thể. Đổi mới việc phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động với kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu. Trong đó, nhấn mạnh ưu tiên nhân rộng các mô hình có khả năng tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực, chăm lo đời sống cho người dân.

Nguyên Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XI ẢNH: TUẤN MINH

Mục tiêu tiếp theo là nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất công tác giám sát và phản biện xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân. Cùng đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; bổ sung, hoàn thiện cơ chế bảo đảm vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam. Xây dựng bộ máy tinh gọn, thực hiện đúng chức năng, gần dân, gần cơ sở, gần không gian số.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, đại hội xác định 3 nhiệm vụ đột phá. Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân; tăng cường tính hành động, tính thiết thực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm một trong những thước đo của hiệu quả công tác mặt trận.

Cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, dân chủ, khách quan, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tăng cường theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, xử lý kết quả giám sát, phản biện xã hội. Thứ ba, đại hội xác định cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

7 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra chương trình hành động với 7 nội dung. Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tăng cường đồng thuận để khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Đổi mới tuyên truyền theo hướng thiết thực, sử dụng nền tảng số để nắm bắt dư luận nhân dân 24/7.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW, xây dựng cơ chế để nhân dân trực tiếp góp ý về biểu hiện suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Kế đó là thi đua lao động, sáng tạo và phát triển kinh tế. Định hướng các phong trào theo ba trụ cột "xanh - số - sáng tạo". Vận động toàn dân thi đua làm giàu, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và xã hội số. Triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ giai đoạn 2025 - 2030 và phong trào "Bình dân học vụ số" để phổ cập kỹ năng số cho toàn dân. Song song đó, phát huy vai trò tự quản, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Thực hiện phương châm "lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân".

Về đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế cần đổi mới theo hướng thiết thực. Đề xuất sáng kiến, chủ trì phiên thảo luận tại các diễn đàn quốc tế về các chủ đề Việt Nam có thế mạnh như xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Cuối cùng là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

C HUYỂN TỪ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH SANG KIẾN TẠO

Tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X diễn ra ngày 12.4 vừa qua, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến tâm huyết cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI.

Nguyên Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề xuất bổ sung thêm sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và vai trò của công tác mặt trận trong tình hình mới.

"MTTQ Việt Nam cần đổi mới phương thức hành động, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo, quản trị hiện đại, kiến tạo môi trường văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, huy động sự tham gia vào công tác mặt trận của toàn xã hội", nguyên Phó chủ tịch nước nêu kiến nghị.

Bà Trần Thị Bích Mai, cá nhân tiêu biểu dân tộc Sán Dìu, cho biết không phải lúc nào người dân cũng được gặp và gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới các đại biểu, cử tri. Từ đó, bà nêu ý kiến về việc mỗi xã, phường nên có trang Fanpage riêng đăng tải bài viết hằng tuần để người dân có thể dễ dàng tương tác và phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Các ban công tác mặt trận ở khu dân cư cần tăng cường phối hợp, hướng dẫn người dân, qua đó góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm, vướng mắc ở xã, phường, tạo đồng thuận xã hội ở cơ sở.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chương trình hành động và các nhiệm vụ của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. "Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển", bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn, là đại hội đầu tiên đề ra nhiệm vụ chiến lược của cả hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở theo mô hình bộ máy tổ chức mới, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. - 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triển khai ít nhất 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ở mỗi địa phương có ít nhất 1 mô hình an sinh cộng đồng. - 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7. 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân. - Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên ở mỗi cấp đăng ký và hoàn thành ít nhất 1 nhiệm vụ trọng tâm có sản phẩm cụ thể. - Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, công bố kết quả an sinh cộng đồng, thực hiện "3 công khai - 3 giám sát". - 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên các cấp tổ chức "Tháng nghe dân nói". - Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tổ chức ít nhất 5 chương trình, nội dung giám sát xã hội; phản biện xã hội ít nhất 5 dự thảo văn bản; cấp xã ít nhất là 3. (Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031)



