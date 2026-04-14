Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân, nhấn mạnh 'ươm mầm' cán bộ trẻ

Huy Đạt
14/04/2026 16:50 GMT+7

Trong chuyến kiểm tra tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò 'ươm mầm' cán bộ trẻ, đặt nền tảng bản lĩnh chính trị và lý tưởng cách mạng cho thế hệ sĩ quan tương lai.

Ngày 14.4, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm, kiểm tra tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung và Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315 - Quân khu 5). Tham gia đoàn công tác có trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cùng đại diện các cơ quan chức năng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) cùng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trồng cây lưu niệm tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung

ẢNH: VĂN VIỄN - ĐỨC HIẾU

Tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. 

Đại tướng nhấn mạnh, đây là môi trường giáo dục đặc thù, giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho quân đội; do đó cần tiếp tục chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí phấn đấu cho học viên ngay từ đầu.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động tăng gia sản xuất tại các đơn vị Quân khu 5

ẢNH: VĂN VIỄN - ĐỨC HIẾU

Kiểm tra tại Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy của đơn vị. Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp, tổ chức huấn luyện sát thực tiễn, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm và làm việc tại Trung đoàn 143

ẢNH: VĂN VIỄN - ĐỨC HIẾU

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 143 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Đồng thời, chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Phát biểu tại các buổi làm việc, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lấy xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm nền tảng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đồng thời, coi trọng giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, nhân văn.

Đoàn công tác đánh giá cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 143

ẢNH: VĂN VIỄN - ĐỨC HIẾU

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng và tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú), tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Cùng dịp này, đoàn cũng đến thắp hương tưởng niệm trung tướng Đào Duy Minh, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Dự kiến tháng 9.2026, nhà trường sẽ khai giảng khóa học đầu tiên.

Trường Thiếu sinh quân miền Trung đặt tại tổ 4, khối phố Phú Bình, phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng - địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ). Trường được quy hoạch đồng bộ với 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng tin học, hệ thống phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung. Quy mô đào tạo dự kiến khoảng 1.000 học viên.

Theo định hướng, nhà trường tổ chức giảng dạy chương trình THCS và THPT theo quy định của Bộ GD - ĐT, đồng thời kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật quân nhân. 

Đối tượng tuyển sinh học tập, rèn luyện tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5.

Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung: Đối tượng tuyển sinh là ai?

Trường Thiếu sinh quân miền Trung chính thức được thành lập với quy mô khoảng 1.000 học viên, dự kiến tuyển sinh và khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9.2026.

Khám phá thêm chủ đề

trường thiếu sinh quân Đà Nẵng Quân khu 5 quân đội đại tướng Nguyễn trọng nghĩa Trường Thiếu sinh quân miền Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận