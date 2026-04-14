Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân, nhấn mạnh 'ươm mầm' cán bộ trẻ

Ngày 14.4, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm, kiểm tra tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung và Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315 - Quân khu 5). Tham gia đoàn công tác có trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cùng đại diện các cơ quan chức năng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) cùng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trồng cây lưu niệm tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Đại tướng nhấn mạnh, đây là môi trường giáo dục đặc thù, giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho quân đội; do đó cần tiếp tục chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí phấn đấu cho học viên ngay từ đầu.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động tăng gia sản xuất tại các đơn vị Quân khu 5

Kiểm tra tại Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy của đơn vị. Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp, tổ chức huấn luyện sát thực tiễn, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm và làm việc tại Trung đoàn 143

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 143 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Đồng thời, chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Phát biểu tại các buổi làm việc, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lấy xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm nền tảng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đồng thời, coi trọng giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, nhân văn.

Đoàn công tác đánh giá cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 143

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng và tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú), tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Cùng dịp này, đoàn cũng đến thắp hương tưởng niệm trung tướng Đào Duy Minh, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.