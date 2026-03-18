Tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không đơn thuần là sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, mà còn góp phần tạo dựng cơ chế để nhân dân tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì hội nghị ẢNH: TTXVN

Nêu rõ năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; là năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục được tăng cường theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với thực tiễn đời sống của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, qua đó góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân. Đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là yêu cầu mang tính nguyên tắc để bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đối thoại xã hội, diễn đàn nghe dân nói, bảo đảm để các chính sách được ban hành ngày càng sát thực tiễn, khả thi, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ tư duy đánh giá từ mục tiêu xây dựng "pháp luật tốt trên văn bản" sang mục tiêu cao nhất "pháp luật tốt trong cuộc sống", phát huy vai trò trong tập hợp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học, góp phần bổ sung những luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết hội nghị diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai cơ quan và đề nghị năm 2026, hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng dựng pháp luật, trong giám sát và phản biện xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Quốc hội có Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Chủ tịch Quốc hội lưu ý hai bên áp dụng các chính sách này để hỗ trợ cho các cán bộ, công chức, chuyên gia… làm công tác xây dựng pháp luật, phát huy năng lực của đội ngũ này, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp thời gian tới. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường tham vấn ý kiến của Hội đồng Tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình thẩm tra các dự án luật, nghị quyết. Đồng thời, tích cực phối hợp tham gia các hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát năm 2026 của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội...

Nêu rõ năm 2026 được xác định là năm tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm sao phải gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân.