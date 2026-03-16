Chủ tịch Quốc hội: Không để pháp luật là rào cản cho phát triển đất nước

Văn Chung
Theo Đại biểu nhân dân
16/03/2026 18:16 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh pháp luật phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, tuyệt đối không được để pháp luật trở thành rào cản cho sự phát triển của đất nước.

Chiều 16.3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã tập trung thảo luận về ba nội dung mang tính chiến lược: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Đề án định hướng lập pháp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Báo cáo công tác quý 2/2026.

Chủ tịch Quốc hội: Không để pháp luật là rào cản cho phát triển đất nước- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị chiều 16.3

ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà phải là "khâu đột phá chiến lược". Theo ông, pháp luật phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, tuyệt đối không được để pháp luật trở thành rào cản cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội phải trở thành "kim chỉ nam" cho toàn bộ hoạt động của nhiệm kỳ mới; các nội dung trong chương trình phải đảm bảo tính hành động và khả thi cao; phải làm rõ "nội dung gì, ai làm, làm như thế nào, lúc nào xong, sản phẩm ra sao; phải tính bằng tuần, bằng tháng, bằng quý", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện để ban hành Chương trình hành động trước ngày 23.3.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan chuyên trách phải giám sát kỹ xem các nghị định, thông tư có đúng với tinh thần của luật hay không, tránh tình trạng "luật ban hành một đường nhưng nghị định nằm một nẻo", cần chuyển từ tư duy quản lý thuần túy sang tư duy kiến tạo phát triển.

Trong kỷ nguyên số, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch trong các lĩnh vực tiên phong như: trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, tài sản số, công nghệ tài chính, và cả những lĩnh vực mới mẻ như kinh tế không gian tầm thấp và không gian vũ trụ. 

Song song với công tác lập pháp, hoạt động giám sát của Quốc hội cũng cần được đổi mới để trở thành công cụ kiểm soát quyền lực hiệu quả, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quốc hội thật sự trong sạch, vững mạnh, công tác đánh giá cán bộ phải đi vào thực chất, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong hàng ngũ đảng viên. 

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tinh thần triển khai các nghị quyết và chương trình hành động phải "thấm vào trái tim, vào khối óc" của mỗi cán bộ, đảng viên. Hướng tới kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể Đảng bộ tập trung cao độ, làm việc với tinh thần "chạy nước rút".

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đã trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2021 - 2025), các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính sách thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu, không tận thu

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã giải đáp nhiều vấn đề 'nóng' được cử tri đặt ra, từ ô nhiễm môi trường, gánh nặng y tế - giáo dục đến quy hoạch treo và chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

