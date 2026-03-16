Chủ tịch Quốc hội: Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại

Văn Chung
16/03/2026 19:16 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên cả nước đạt khoảng 99,69%, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại.

Chiều 16.3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị chiều 16.3

ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước đầu đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên cả nước đạt khoảng 99,69%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. 

Đáng chú ý, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại, điều này cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng kết quả bầu cử để báo cáo về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến sáng 22.3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.

Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

"Đây là kết quả rất đáng mừng, thể hiện nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện", Chủ tịch Quốc hội cho biết.


