Cụ ông 106 tuổi 16 lần đi bầu cử Quốc hội, bỏ phiếu đúng ngày sinh nhật

Ghi nhận tại Thái Nguyên, trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có những cử tri rất đặc biệt, hoàn thành bỏ phiếu bầu cử trong sự xúc động, tự hào của bản thân cũng như các cử tri chứng kiến.

Một trong những cử tri đặc biệt này là ông Đồng Phúc Túc, trú tại tổ 3, P.Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Do tuổi cao sức yếu, ông Túc không thể tự mình di chuyển đến địa điểm bầu cử tập trung nên cán bộ tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nhà để giúp cụ ông cao tuổi nhất tổ thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong ngày hội non sông 15.3.

Cán bộ tổ bầu cử mang hòm phiếu đến nhà ông Đồng Phúc Túc sáng 15.3 ẢNH: VÂN ĐOAN

Dù đã theo dõi thông tin giới thiệu về những đại biểu ứng cử tại địa bàn thông qua hệ thống loa phát thanh nhưng trong ngày bầu cử, ngay tại nhà riêng, cán bộ tổ bầu cử đọc lần lượt tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các đại biểu trong danh sách ứng cử để ông Túc nghe lại trước khi đưa ra quyết định.

"Giờ phút này, tôi Đồng Phúc Túc 106 tuổi rất hạnh phúc, vinh dự, tự hào là công dân Việt Nam có lần thứ 16 được bỏ phiếu bầu cử", ông Túc xúc động nói trong khi trực tiếp bỏ phiếu bầu cử tại nhà riêng.

Ông Đồng Phúc Túc trực tiếp bỏ phiếu tại nhà riêng. Ngày 15.3 cũng là ngày ông Túc tròn 106 tuổi ẢNH: VÂN ĐOAN

Ông Phúc kể, lần đầu tiên ông tham gia bầu cử là năm 1946 - đây là sự kiện tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước ta. Điều đặc biệt hơn, sau đúng 80 năm sau, lần bỏ phiếu thứ 16 này diễn ra đúng ngày sinh nhật ông Túc tròn 106 tuổi.

Ngoài ông Đồng Phúc Túc, tỉnh Thái Nguyên còn có một cử tri đặc biệt khác là ông Trần Văn Tây (102 tuổi), là cử tri trú tại xóm Văn Cường 1, xã Phú Thịnh.

Ông Trần Văn Tây, 102 tuổi, trực tiếp đi bỏ phiếu bầu cử ẢNH: BẮC THÁI

Trong ngày 15.3, ông Trần Văn Tây đã đến điểm bầu cử nghiên cứu thông tin danh sách đại biểu, trực tiếp bỏ phiếu bầu cử trong niềm cảm phục, xúc động của nhiều cử tri, cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm bầu cử.

Ông Tây là người có công với cách mạng, từng là du kích thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, hỗ trợ bảo vệ cho đội ngũ cán bộ hoạt động bí mật tại Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ trong những năm 1945 - 1954. Sau đó, ông Tây tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ và nhận được nhiều huy chương khen thưởng.

Năm 1976, ông Tây từ Thái Bình xung phong lên Thái Nguyên xây dựng kinh tế mới và định cư cho đến ngày hôm nay. Trong thời gian ở Thái Nguyên, ông Tây từng tham gia làm cán bộ quản lý hợp tác xã, chi hội trưởng người cao tuổi tại địa phương.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, thống kê đến 17 giờ ngày 15.3, toàn tỉnh có trên 1,27 triệu cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đạt tỷ lệ 99%.